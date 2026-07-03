El Sporting de Portugal afloja por Morten Hjulmand: oferta rechazada al Atlético y nuevo precio

Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 15:08h.

El club lisboeta apunta a un precio un 20% menor de lo que se hablaba hace menos de un mes

Simeone habla por primera vez del futuro de Julián Álvarez: “Las cosas se van a resolver”

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El Atlético de Madrid mantiene negociaciones y contactos abiertos en varios frentes. Desde la delantera, donde Mason Greenwood y Nicolo Tresoldi parecen ser los elegidos para suplir a Julián Álvarez, hasta el centro del campo, donde nombres como Kang-In Lee han cobrado importancia en las últimas horas. En el plano del mediocentro, el club mantiene conversaciones abiertas con el Sporting de Portugal por Morten Hjulmand, con quien ya existe un acuerdo en lo relativo a las condiciones contractuales. Y, aunque en principio el club lisboeta parecía reacio a dejarle marchar, exigiendo una elevadísima cifra para su traspaso, ahora han rebajado un poco las pretensiones.

Y es que, según avanza el diario AS, la cifra de salida de Morten Hjulmand del Sporting de Portugal son 40 millones de euros. Una noticia importante, ya que hace menos de un mes las diversas informaciones apuntaban a que el club portugués solicitaba 50 'kilos'. Es decir, en ese tira y afloja que son las negociaciones de fichajes, el Atlético de Madrid habría conseguido rebajar un 20% las pretensiones iniciales de los leones.

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En este sentido, según la citada información, la primera oferta del Atlético de Madrid al Sporting de Portugal todavía queda lejos de esa cifra. De este modo, se espera que el club rojiblano haga una nueva propuesta en los próximos días. Eso sí, el conjunto luso ya ha dejado claro que no se bajará de esos 40 millones, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo y acercarse lo máximo posible para tratar de sacar adelante la operación.

El presidente del Sporting de Portugal se pone serio por Morten Hjulmand

En este sentido, el diario AS recoge también unas palabras del Frederico Varandas, presidente del club lisboeta, en las que resume perfectamente la situación del jugador y su fichaje por el Atlético de Madrid: "Es futbolista del Sporting. Nosotros hemos recibido una oferta, la hemos rechazado y está lejos del valor que hemos puesto. El jugador y sus agentes saben el valor adecuado que tiene un jugador como él y en su posición. Si no alcanzan esa cifra, seguirá siendo jugador del Sporting", sentencia.

En este sentido, el Atlético de Madrid tendrá que apretarse un poco más el cinturón su pretende sacar adelante la operación por el centrocampista danés.Todo ello sin dejar de lado otras operaciones importantes, y pendientes de lo que suceda con Julián Álvarez, a quien Diego Pablo Simeone no da por perdido todavía.