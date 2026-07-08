Fran Fuentes 08 JUL 2026 - 00:16h.

Situación inesperada en el club romanista con las últimas exigencias de su padre

Julián Álvarez ya no habla de salir del Atlético de Madrid: "Se vienen cosas muy importantes"

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Mason Greenwood es uno de los jugadores que se perfilaban como futuribles en el Atlético de Madrid. Según lo que suceda con el caso de Julián Álvarez, cuyo deseo de salir del club rojiblanco causó un auténtico terremoto en el seno del club, Mateu Alemany acudirá con mayor o menor fuerza para reforzar la delantera. De momento, el plan es priorizar otros movimientos en el centro del campo, como Kang-In Lee o el pivote defensivo, donde se sigue negociando por Morten Hjulmand. Sin embargo, el camino por el delantero inglés se acaba de despejar. Eso sí, lo ha hecho por una situación inesperada, un giro de guion en las negociaciones que no estaban previstas.

Según informa La Gazzetta dello Sport, la AS Roma empieza a tirar la toalla por Mason Greenwood. Y es que la oferta que habría planteado el club al jugador sería de 4.5 millones de salario, pudiendo llegar a cinco, en un contrato de cuatro temporadas. Sin embargo, cuando parecía que el acuerdo con el jugador estaba cerrado, su padre y agente, Andrew Greenwood, ha solicitado una subida de salario a la Roma, nada menos que de un millón de euros. Es decir, que en este momento le están pidiendo a la Roma un salario de seis 'kilos' al año.

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En este sentido, el club romanista se ha plantado en rotundo. Y es que, según afirma la citada información, esperarán unos días para ver si el jugador acepta el salario propuesto inicialmente, pero no tienen la más mínima intención de mover la oferta salarial al delantero, de 24 años. Asimismo, el periodista Matteo Moretto comentó en las últimas horas que ni la Roma y el Olympique de Marsella no están cerca en términos económicos.

El fichaje de Mason Grenwood por el Atlético de Madrid

En cuanto al Atlético de Madrid, el jugador sigue en el radar. No obstante, en las últimas horas se habría avanzado más en otras direcciones, como la de Morten Hjulmand, Kang-In Lee o Morten Hjulmand. En este sentido, el club rojiblanco confía en tener un acercamiento con Julián Álvarez para tratar su continuidad. Sin embargo, es difícil que este se produzca en los próximos días, ya que el delantero está plenamente centrado en el Mundial con Argentina.

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Pese a todo, el Atlético de Madrid ya tiene todas las cifras en la mano. El coste inicial del fichaje, en principio, estaba fijado en 50 millones de euros. Pero, dependiendo del sueldo, la operación se podría marchar a los 74 millones, siempre hablando en clave amortización, si tenemos en cuenta esos seis 'kilos' al año durante cuatro temporadas que está solicitando el jugador.

Por otra parte, una baza juega a favor del Atlético de Madrid. Y es que el Olympique de Marsella está bastante presionado por el organismo responsable del control económico de la Ligue 1, que le insta a hacer una gran venta por su sostenibilidad. En este sentido, el OM podría rebajar ligeramente sus pretensiones y aceptar una cifra de traspaso de unos 45 millones de euros, contando bonus por objetivos. Una ventana que se abre tras conocerse las elevadas exigencias del futbolista en el plano salarial.