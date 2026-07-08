Javi Rayo 08 JUL 2026 - 15:06h.

Un emocionado Miguel Merino habla con orgullo de su hijo Mikel

Los 20 jugadores apercibidos que pueden perderse las semifinales del Mundial 2026

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Mikel Merino es el hombre del momento en la Selección Española. Su gol en el tiempo de descuento ante Portugal dio a España el ansiado pase a cuartos de final del Mundial. El ex de la Real Sociedad volvió a ser clave en eso que los americanos llaman clutch y en ElDesmarque hemos entrevistado a Miguel Merino, padre de Mikel, para saber cómo vivió la familia un gol tan importante.

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Miguel Merino, un padre orgulloso

"Fue increíble. Para nosotros es muy especial el día 6, que es el chupinazo, y el día 7... Fue impresionante. Para él, que siente San Fermín, fue increíble. Fue una locura general, nos abrazos... Era un éxtasis que tenemos la suerte de vivir habitualmente con Mikel, pero no es normal. Está consiguiendo salir al partido en minutos difíciles, pero sus compañeros hacen el trabajo sucio y él luego se encuentra con esas situaciones, pero es increíble. Ha pasado un año bastante difícil, no sabíamos si iba a llegar", atestigua Miguel Merino.

El padre del jugador del Arsenal afirma que Luis de la Fuente no dudó en esperar a su hijo porque "sabe lo que tiene Mikel, sabe lo que le da, no solo deportivamente si no en la concentración y con el grupo". Por último, Miguel Merino ha querido aprovechar el micrófono de ElDesmarque para dar las gracias a todos los aficionados españoles que, desde cualquier rincón de España, apoyan a su hijo Mikel.

La temporada 2025/2026 no ha sido en absoluto fácil para Mikel Merino. El ex de la Real Sociedad ha estado 115 días alejado de los terrenos de juego, perdiéndose los partidos más importantes del Arsenal, tras tener que ser operado de una lesión en el pie. El futbolista navarro fue objeto de críticas en los partidos de la fase de grupos ya que muchos consideraron que Luis de la Fuente había arriesgado mucho por un jugador que llegaba renqueante al Mundial. Sin embargo, el tiempo le ha acabado dando la razón al seleccionador nacional.