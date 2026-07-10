El nuevo Peugeot soluciona el peor punto

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 06:18h.

La nueva generación del Peugeot 208 está casi lista y llega con una novedad muy innovadora

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot E-208 se prepara para dar un importante salto adelante. La marca francesa trabaja ya en una nueva generación de su utilitario eléctrico con un objetivo muy claro: mantenerse entre los modelos de referencia del segmento. Para lograrlo, no solo actualizará el diseño y la tecnología, sino que también resolverá uno de los aspectos más criticados del modelo actual y que había limitado su competitividad frente a algunos de sus rivales.

La estrategia forma parte del ambicioso plan que Peugeot ha diseñado con el horizonte puesto en 2030. La electrificación ocupa un papel protagonista dentro de esa hoja de ruta y el E-208, el eléctrico más vendido de la marca en Europa, será una de las piezas fundamentales. No en vano, se trata de un modelo clave para aumentar la presencia de Peugeot en uno de los segmentos con mayor volumen de ventas.

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Peugeot tiene casi lista la nueva generación del 208

El desarrollo del nuevo modelo ya está muy avanzado. Durante las últimas semanas han sido fotografiadas varias mulas de pruebas circulando por carreteras del sur de Europa. Estas unidades de desarrollo han servido para confirmar algunos de los cambios que prepara la marca y, especialmente, uno que podría marcar un antes y un después para el pequeño eléctrico francés.

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Hasta ahora, uno de los puntos más discutidos del E-208 era su limitada oferta de baterías. El modelo comenzó su trayectoria con un acumulador NMC de 50 kWh y, tras la actualización recibida en 2023, incorporó una batería de 51 kWh que permitió superar los 400 kilómetros de autonomía WLTP. Sin embargo, la competencia ha evolucionado rápidamente y Peugeot necesitaba dar un paso más.

El nuevo 208 liderará uno de los cambios tecnológicos más importantes de Peugeot

La respuesta llegará con la incorporación de las nuevas baterías LFP o litio-ferrofosfato. Esta tecnología se ha convertido en una de las grandes protagonistas del mercado eléctrico gracias a su menor coste de fabricación y a su creciente presencia en vehículos de gran volumen. Su llegada al nuevo Peugeot E-208 permitirá a la marca ofrecer un coche más competitivo sin renunciar a una autonomía adecuada para el uso diario.

Además de mejorar la oferta mecánica, la utilización de baterías LFP tendrá un efecto muy importante sobre el precio. Reducir el coste de este componente facilitará que el nuevo modelo pueda llegar al mercado con tarifas más ajustadas. Precisamente ese era uno de los retos de Peugeot, que había visto cómo algunos competidores ganaban terreno gracias a propuestas más asequibles.