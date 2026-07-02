Peugeot convierte el 208 en un SUV

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 13:28h.

La marca francesa ya trabaja en la nueva generación de su utilitario

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Peugeot ha comenzado el desarrollo de la próxima generación del e-208. Las primeras unidades de pruebas ya circulan por carretera, una señal de que el fabricante francés avanza en uno de sus lanzamientos más importantes para los próximos años. Eso sí, las imágenes espía no muestran el diseño definitivo del futuro utilitario eléctrico, ya que los ingenieros están utilizando una carrocería provisional de aspecto crossover para ocultar la verdadera apariencia del modelo.

Se trata de una práctica muy habitual en la industria del automóvil. Durante las primeras fases de desarrollo, los fabricantes recurren a carrocerías modificadas o completamente diferentes para esconder las proporciones reales del vehículo mientras ponen a prueba todos sus componentes mecánicos y tecnológicos. En este caso, la carrocería elevada no significa que el próximo e-208 vaya a convertirse en un SUV, sino que sirve como camuflaje para proteger el diseño final.

El hecho verdaderamente relevante es que Peugeot ya ha iniciado las pruebas dinámicas del que será el relevo del actual e-208, un modelo que deberá mantener el protagonismo dentro del segmento de los utilitarios eléctricos y adaptarse a una nueva generación de tecnologías desarrolladas por Stellantis.

Una nueva plataforma para mejorar autonomía y eficiencia

La próxima generación del Peugeot e-208 estrenará una arquitectura completamente nueva que supondrá un importante salto respecto al modelo actual. Esta plataforma ha sido diseñada pensando en la electrificación y permitirá optimizar aspectos como el peso, la eficiencia energética y el aprovechamiento del espacio interior.

Gracias a esta evolución técnica, se espera que el futuro e-208 ofrezca una autonomía superior, tiempos de recarga más competitivos y un comportamiento dinámico todavía más refinado. La nueva base también facilitará la incorporación de baterías de última generación y motores eléctricos más eficientes.

Peugeot busca seguir siendo una de las referencias entre los utilitarios eléctricos, un segmento que cada año gana más protagonismo en Europa y donde la competencia no deja de crecer con nuevos modelos de prácticamente todos los fabricantes.

Además de las mejoras mecánicas, el coche incorporará importantes avances tecnológicos. El nuevo sistema multimedia será más rápido y conectado, la instrumentación digital evolucionará y llegarán nuevos asistentes a la conducción que permitirán aumentar tanto la seguridad como el confort durante la conducción diaria.

Un diseño que todavía permanece oculto

Aunque las primeras fotografías muestran un vehículo con una carrocería más alta de lo habitual, el aspecto definitivo del futuro e-208 sigue siendo un misterio. Peugeot está utilizando un camuflaje muy elaborado precisamente para evitar que las líneas del modelo de producción puedan descubrirse antes de su presentación oficial.

Cuando llegue al mercado, el nuevo e-208 adoptará el lenguaje de diseño más reciente de la marca, con una imagen más moderna, una firma lumínica evolucionada y una aerodinámica optimizada para mejorar la eficiencia eléctrica. Todo apunta a que mantendrá unas dimensiones similares a las del modelo actual, conservando su enfoque como utilitario urbano.

Las pruebas que ya se están realizando servirán para validar miles de kilómetros de desarrollo antes del lanzamiento comercial. Durante este proceso, los ingenieros evaluarán el funcionamiento de la plataforma, las baterías, el sistema de propulsión, la suspensión y todos los elementos electrónicos que formarán parte del vehículo definitivo.

Todavía habrá que esperar para conocer todos sus detalles, pero el inicio de las pruebas confirma que Peugeot ya trabaja activamente en la nueva generación del e-208. Un modelo llamado a convertirse en uno de los pilares de la estrategia eléctrica de la marca y que llegará con importantes novedades tanto en tecnología como en eficiencia para seguir siendo uno de los referentes entre los utilitarios eléctricos.