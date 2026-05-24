Coches y Motos 24 MAY 2026 - 22:34h.

Además, la marca francesa ha rebajado toda la gama en 1.000 euros

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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El nuevo Peugeot 408 se ha convertido en uno de los coches más llamativos de la marca francesa. Su diseño rompe con todo lo conocido dentro de Peugeot. No es una berlina clásica. Tampoco un SUV convencional. Mezcla ambos conceptos con una carrocería muy dinámica y una silueta casi de coupé. Para muchos, es directamente el modelo más bonito que Peugeot vende actualmente.

Su diseño ayuda mucho a transmitir esa imagen moderna y sofisticada. Mide 4.687 mm de largo, 1.848 mm de ancho y tiene una batalla de 2.787 mm. Además, presume de un maletero enorme. Ofrece entre 536 y 1.611 litros de capacidad. Una cifra excelente para viajar en familia o cargar equipaje sin problemas. Rivales como el BMW X2, el Cupra Tavascan o el Toyota RAV4 quedan incluso por detrás en algunos apartados.

Peugeot rebaja 1.000 euros en toda la gama del 408

Atención al precio. Peugeot ha rebajado recientemente 1.000 euros toda la gama. Aparece anunciado desde 29.520 euros financiados o 30.720 euros al contado para la versión de acceso. Esta apuesta por una mecánica MHEV muy equilibrada. Combina un motor gasolina 1.2 turbo con tecnología microhíbrida. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Todo asociado a un cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza 205 km/h. Además, homologa un consumo de solo 5,1 l/100 km, algo muy competitivo para un coche de este tamaño.

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El acabado básico, denominado Allure, ya llega muy bien equipado. Incluye acceso y arranque manos libres, cámara trasera, Peugeot i-Cockpit y faros FULL LED. También suma llantas de aleación de 17 pulgadas, cristales traseros sobretintados y un parabrisas acústico que mejora mucho el confort de marcha. El interior transmite calidad y una sensación tecnológica muy superior a la de muchos modelos generalistas.

Dos versiones con etiqueta ECO de la DGT

Por encima aparece la versión híbrida enchufable. Parte desde 40.450 euros y combina un motor gasolina 1.6 turbo con uno eléctrico. En total desarrolla 225 CV y 360 Nm de par máximo. Es más rápida. Hace el 0 a 100 km/h en solo 7,5 segundos y alcanza 233 km/h. Además, consigue una autonomía eléctrica WLTP de 63 kilómetros y un consumo homologado de apenas 1,4 litros.

La gama se completa con una variante totalmente eléctrica de 200 CV y hasta 456 kilómetros de autonomía. Actualmente cuesta desde 40.160 euros.