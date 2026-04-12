El Peugeot 408 es más llamativo, más sofisticado y, muy importante, más económico que el Mercedes Clase A

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 09:33h.

Un SUV coupé generalista sin nada que envidiar a los premium

Peugeot lanza la todoterreno para el asfalto

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Existen modelos en el mercado que, pese a no tener nombre premium, ofrecen una calidad más que a la altura de los de alta gama. Modelos como el Peugeot 408 lo demuestran.

El modelo francés rompe con lo convencional. Apuesta por un diseño más atrevido, con una silueta tipo fastback muy llamativa. Mide 4.687 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.478 mm de alto, con una batalla de 2.787 mm. Esto se traduce en más espacio y un maletero de 536 litros. Y compite con modelos como el Renault Rafale o el Mercedes GLC Coupé.

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Un Peugeot que juega en la liga de los premium

El interior transmite calidad. Diseño moderno. Materiales bien resueltos. Y una posición de conducción diferente. Todo pensado para ofrecer una experiencia más sofisticada. En comportamiento, el 408 cumple con nota. Es cómodo. Estable. Y fácil de conducir. Un coche versátil para el día a día y viajes largos.

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Este Peugeot arranca desde 30.520 euros financiado o 31.720 euros al contado. El Mercedes Clase A, quizás el premium más barato, ya supera los 38.000 euros en su versión básica. Una diferencia muy importante.

Disponible en tres versiones mecánicas

Bajo el capó, la versión de acceso apuesta por eficiencia. Monta un motor 1.2 gasolina de 145 CV y 230 Nm de par máximo. Con cambio automático y tracción delantera, ofrece un conjunto muy equilibrado. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza 205 km/h. El consumo medio se sitúa en 5,1 l/100 km, una cifra muy competitiva. Además, la gama incluye versiones híbridas y eléctricas.

La siguiente opción es la versión híbrida enchufable, que se sitúa entre la gasolina MHEV y el eléctrico. Arranca desde 41.450 euros. Combina un motor gasolina 1.6 de 180 CV y 250 Nm, con uno eléctrico de 125 CV y 118 Nm. En conjunto entrega 225 CV y 360 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 233 km/h. El consumo es de solo 1,4 l/100 km, con hasta 63 km de autonomía eléctrica WLTP.

Para los que buscan cero emisiones, existe también una versión 100% eléctrica. Ofrece 200 CV y una autonomía de hasta 456 km. Su precio arranca en 41.160 euros, posicionándose como una alternativa muy competitiva.

El equipamiento también es un punto fuerte. Desde el acabado Allure incluye Peugeot i-Cockpit, acceso manos libres y cámara trasera. También incorpora faros Full LED y sistema multimedia completo.