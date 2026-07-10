El Toyota más vendido ahora en España no es un SUV

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 04:38h.

Las ventas de coches siguen al alza en España

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El mercado del automóvil mantiene un buen ritmo de crecimiento en España. Durante junio de 2026 se matricularon 128.426 turismos, lo que representa un aumento del 7,8 % respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por Anfac. En el acumulado del ejercicio, las entregas alcanzan ya las 647.711 unidades, un 6,2 % más que en el primer semestre de 2025. Un contexto muy favorable que también está dejando algunas sorpresas entre los modelos más vendidos.

La principal tiene como protagonista a Toyota. Aunque los SUV siguen dominando el mercado y concentran buena parte de las ventas de la marca japonesa, el modelo más matriculado de la firma en junio no pertenece a esa categoría. Ese honor corresponde al Toyota Corolla, que cerró el mes con 2.449 unidades, superando al exitoso Toyota Yaris Cross, que registró 2.105 matriculaciones.

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En plena fiebre por los SUV, no son los SUV los que dominan

El resultado demuestra que las carrocerías tradicionales siguen teniendo mucho que decir. El Corolla mantiene una excelente reputación gracias a su equilibrio entre consumo, fiabilidad, confort y tecnología. Además, su eficiente mecánica híbrida continúa siendo uno de sus principales argumentos de venta, especialmente entre quienes recorren muchos kilómetros y buscan reducir el gasto en combustible sin dar el salto a un coche completamente eléctrico.

Top 10

En el ranking general de junio, el gran protagonista volvió a ser el Dacia Sandero, que recuperó el liderato con 4.288 unidades matriculadas. Tras él se situó el SEAT Ibiza, con 3.404 ventas, confirmando que los utilitarios siguen gozando de una gran aceptación. El podio lo completó el Peugeot 2008, primer SUV de la clasificación, con 2.535 unidades.

Muy cerca aparecieron otros modelos de gran éxito comercial. El MG ZS ocupó la quinta posición con 2.381 matriculaciones, seguido por el SEAT Arona, con 2.375, y el Opel Corsa, que alcanzó las 2.292 unidades. Cerrando el grupo de los diez primeros se situaron el BYD Atto 2, con 2.048 ventas, y el Peugeot 208, con 2.045.