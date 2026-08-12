Siro López y Raúl Varela debaten tras destaparse todos los trapos sucios entre Casillas y Mourinho

Fran Duarte Madrid, 12 AGO 2026 - 16:05h.

El documental sobre el técnico portugués ha reabierto la guerra entre Iker Casillas y José Mourinho trece años después

Mourinho destapa la guerra con Casillas en el Real Madrid: sus primeras reuniones, la llamada con Xavi y el misterio del 'topo'

Compartir







El regreso de José Mourinho al Real Madrid es un cambio de paradigma de lo que llevaba siendo el equipo blanco en los últimos años. Tras dos años sin títulos, con esta plantilla se ha demostrado que la mano izquierda no basta para dirigir este vestuario y el técnico portugués es la figura que mejor refleja esa ‘mano dura’. Ya le pasó cuando llegó al Madrid en su primera etapa y ahora quiere cambiar la actitud de muchos jugadores para devolver al club a lo más grande.

Una exigencia a sus jugadores que se puede comprobar en el documental que acaba de estrenar Netflix sobre la figura de José Mourinho, que lleva el mismo nombre que el apellido del entrenador. En él, se repasa la exitosa trayectoria del técnico portugués, pero lo que nadie esperaba es que se destapase de nuevo el cajón de los trapos sucios sobre la guerra entre Mou y el capitán del Real Madrid por esa época, Iker Casillas. En el documental se desvelan cómo fueron las primeras reuniones entre Iker y Mou, en las que el guardameta no dudó en pedir, en nombre de toda la plantilla, llegar más tarde a los entrenamientos y que no hubiese concentración antes de los partidos. También se hace alusión a la defensa de Casillas a sus compañeros de Selección y rivales en el Barça cuando la crispación entre los eternos rivales iba a más.

Trece años después vuelve la guerra entre Iker y Mou

Un episodio que puede servir de aviso para algunos jugadores en esta segunda etapa. Las similitudes son muchas y el equipo viene de no ganar ningún titulo en dos años con algunos jugadores acusados de estar acomodados o no correr lo suficiente. Una situación con muchos paralelismos y por eso ha vuelto a despertar debates.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho toma una decisión con Endrick que afecta a las negociaciones del Real Madrid por su fichaje

Siro López y Raúl Varela han valorado el nuevo documental de Netflix en el informativo de ElDesmarque en Cuatro. A pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas, ya que Siro opina que Mourinho hizo bien con Casillas y Varela no tanto, ambos coinciden en que no es casualidad que el documental se estrene ahora justo antes de empezar la temporada y cuando los jugadores están conociendo por primera vez cómo trabaja el portugués. Para los dos tertulianos, indagar de nuevo en esta guerra entre Casillas y Mou puede ser un aviso importante a algunos futbolistas señalados por el mal rendimiento del equipo.