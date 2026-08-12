Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 13:53h.

El técnico portugués ha hablado sobre uno de los capítulos más controvertidos de su primera etapa en el conjunto blanco

El Real Madrid vuelve al rosa con su tercera equipación: significado, detalles y precio

Compartir







La primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid sigue generando historias más de una década después. La relación entre el técnico portugués e Iker Casillas, entonces capitán y una de las grandes figuras del vestuario, terminó completamente deteriorada, pero ahora el documental de Mourinho en Netflix ha permitido conocer desde dentro algunos de los episodios que marcaron aquella convivencia. El entrenador recuerda que se encontró con un equipo de enorme talento, pero también con una dinámica interna que no compartía y señala directamente sus primeras conversaciones con Casillas como uno de los momentos que le hicieron entender cómo funcionaba el vestuario.

Las primeras reuniones de José Mourinho e Iker Casillas y la llamada a Xavi Hernández

Mourinho explica en su documental que Casillas llegó a pedirle más vacaciones para los internacionales españoles, después que retrasara los entrenamientos por el tráfico de Madrid y, posteriormente, que los jugadores no tuvieran que concentrarse antes de los partidos. Aquellas peticiones sorprendieron al técnico. “Me di cuenta de que estaban consentidos”, afirmó el luso al recordar sus primeros encuentros con el capitán.

La tensión aumentó con la famosa llamada de Casillas a Xavi Hernández para intentar rebajar el enfrentamiento y la tensión entre futbolistas del Real Madrid y del Barcelona, especialmente pensando en la convivencia posterior en la selección española. Sabiendo eso, Mourinho le dijo a Casillas que “esto es un Barcelona-Real Madrid. Cuando vayáis a la Selección podéis daros dos besos, pero ahora no. Esto es la guerra". Para el portugués, aquella intervención suponía cruzar una línea. Casillas, sin embargo, defendió que actuaba también como capitán de España y que la situación podía terminar perjudicando al combinado nacional.

Mourinho apartó a Casillas y eso afectó al vestuario

Sami Khedira ofrece en el documental otra perspectiva del conflicto. El excentrocampista y ahora miembro del cuerpo técnico de Mourinho asegura que el portugués apartó a Casillas y dejó de hablarle, mientras que sus críticas públicas terminaron agravando la situación. “Iker era una leyenda del Real Madrid, querido por los aficionados. Le sentó y no le dirigía la palabra, hablaba mal de él en los medios… El vestuario se convirtió en un infierno”, relata Khedira. El alemán considera que el enfrentamiento acabó afectando también a otros pesos pesados del equipo, entre ellos Cristiano Ronaldo y varios internacionales españoles.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho toma una decisión con Endrick que afecta a las negociaciones del Real Madrid por su fichaje

El misterio del ‘topo’ que incendió el vestuario

Otro de los episodios que aparece en el documental es la búsqueda del famoso ‘topo’ que filtraba información interna a la prensa. Mourinho reunió al vestuario después de que trascendieran detalles que, según él, solo podían conocer los jugadores. Casillas recuerda que el técnico estaba fuera de sí: “Se volvió loco. Nos llamó a todos, nos dijo de todo. Dijo que éramos los culpables de todo”. Rui Faria, ayudante de Mourinho, reconoce que el cuerpo técnico tenía prácticamente identificado al responsable, aunque nunca pudo demostrarlo. “Sabíamos quién era el topo, estábamos casi seguros”, afirma.

Aquel conflicto terminó siendo otro síntoma del deterioro de una convivencia que acabaría explotando. En 2013, Mourinho abandonó el Real Madrid admitiendo que estaba cansado de la situación: “Los jugadores se habían hartado de mí como líder y yo también de ellos”. Más de una década después, su documental vuelve a abrir uno de los capítulos más controvertidos de aquella etapa.