La posible mano de Rabiot previa al gol de Francia que reclamó Marruecos y no se vio por televisión

La acción se produjo 12 segundos antes del disparo de Mbappé

El penalti interminable: del récord de Bono a la curiosa crítica de Haaland

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El triunfo de Francia ante Marruecos no ha estado exento de polémica. Por partida doble, además. En el primer tiempo, Bono detuvo un penalti a Kylian Mbappé que había provocado el propio delantero madridista tras una entrada a ras de césped de Mazraoui que, a tenor de las repeticiones, deja muchas dudas. En el segundo, el primer gol del combinado francés vino precedido de una posible mano de Rabiot 12 segundos antes que ni siquiera se llevó a ver por televisión y que allanó el camino francés hacia semifinales del Mundial 2026.

Primero fue lo del penalti. A los 25 minutos, Mbappé se adentró en el área y cayó tras la entrada de Mazraoui. En primera instancia parecía claro y el árbitro decretó los 11 metros, pero las repeticiones dejan algunas dudas, ya que el primer contacto sobre Kylian se produce cuando el jugador ya tiene las dos rodillas casi sobre el césped. El lanzamiento tardó más de 3 minutos en decretarse y, finalmente, fue detenido por Bono.

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La polémica en el primer gol de Francia a Marruecos

Luego llegó la acción del 1-0, ya en la segunda mitad. Los jugadores de Marruecos reclamaron una mano de Rabiot en el inicio de la jugada. La posible mano se produjo en el 59:05 y el lanzamiento de Mbappé que acabó en el fondo de las mallas se produjo en el 59:17, apenas 12 segundos después. Entre medias, eso sí, hubo un centro francés, un despeje de la zaga marroquí y una nueva recuperación de Rabiot.

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La cuestión aquí es que la realización televisiva no mostró ninguna repetición de la acción, por lo que sólo se pudo ver en directo y con la cámara máster, con un plano muy general. La única toma general en la que se vio repetido el gol fue aérea y, literalmente, desde fuera del estadio, pero ni siquiera incluye esa posible mano 12 segundos antes. Los jugadores de Marruecos protestaron de manera inmediata ante el colegiado argentino, cuya designación también generó polémica en las horas previas, pero desde el VAR no dieron ningún aviso y el gol acabó subiendo al marcador.