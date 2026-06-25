El Athletic da largas a los pretendientes de Peio Canales y Gerenabarrena: decisión tomada

Celia Pérez 25 JUN 2026 - 09:51h.

Edin Terzic cuenta con los dos

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El Athletic Club cuenta los días para arrancar un nuevo proyecto de la mano de Edin Terzic. El equipo comenzará a rodar dentro de un par de semanas en un verano donde se espera que lleguen refuerzos que eleven el nivel de la plantilla y también la toma decisiones con pasos particulares dentro de la plantilla. El técnico alemán, ya sea con canteranos, los que vuelven de cesión, salidas o llegadas, el tendrá muchos puntos que resolver, aunque hay algunos que ya ha comenzado a aclarar. Y ellos son los casos de Peio Canales y Beñat Gerenabarrena.

Según cuenta el diario AS, ambos centrocampistas cuentan para Edin Terzic y serán los fichajes del Athletic para apuntalar la medular. El técnico alemán ya habría hablado con ellos y les habría transmitido lo que espera esta pretemporada para ganarse su confianza. Tanto es así que desde Ibaigane asegura que "están muy valorados" cuando se les pregunta por ellos. De hecho, hasta el momento en el Athletic han rechazo el interés que ha podido llegar a las oficinas zuri gorris preguntando por ambos jugadores.

A sus 21 años y tras cuajar una excelente temporada en el Racing de Santander, Peio Canales es considerado un fijo en la primera plantilla, y salvo giro inesperado en pretemporada, será una de las grandes novedades en el centro del campo del técnico alemán. También lo será Gerenabarrena, que a pesar de las dudas que él mismo transmitió hace unos días, también se quedará en el Athletic. Tras una cesión más que positiva en el CD Castellón, el joven centrocampista rojiblanco ha caído de pie en el fútbol profesional a base de esfuerzo y kilómetros recorridos. Con contrato en la entidad de los leones, el de Lekeitio apunta a brillar esta temporada bajo las órdenes de Edin Terzic.