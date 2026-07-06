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Manu Carreño ha abierto el informativo de ElDesmarque de Cuatro con un discurso brutal en contra de la decisión de la FIFA con la sanción a Balogun
La UEFA carga contra la FIFA por retirar la sanción de la tarjeta roja a Balogun: “Incomprensible e injustificable”
El escándalo por la suspensión de la FIFA a la sanción de Folarin Balogun ha dado la vuelta al todo el planeta. En pleno Mundial, todo apunta a que Estados Unidos ha presionado a la organización, según apuntan medios estadounidenses, a través de una llamada telefónica de Donald Trump a Infantino. Una decisión que ha provocado un duro comunicado de la UEFA, las quejas de Bélgica (equipo al que se enfrenta EEUU en octavos) y sienta un precedente muy peligroso del que ya se quieren aprovechar otros países como Francia. Por eso Manu Carreño ha abierto el informativo con uno de los editoriales más contundentes que se recuerdan. Puedes ver el discurso 'antiTrump' del presentador de Mediaset en el vídeo superior.