Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 15:14h.

Manu Carreño ha abierto el informativo de ElDesmarque de Cuatro con un discurso brutal en contra de la decisión de la FIFA con la sanción a Balogun

La UEFA carga contra la FIFA por retirar la sanción de la tarjeta roja a Balogun: “Incomprensible e injustificable”

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