Pepe Jiménez Sevilla, 04 MAY 2026 - 23:29h.

El cuarto árbitro explicó la situación ante el asombro de Luis García Plaza

Uno por uno del Sevilla FC ante la Real Sociedad: jugó con 12

Compartir







El Sevilla consiguió un importantísimo triunfo este lunes ante la Real Sociedad (1-0) en un encuentro en el que, más allá de los tres puntos, el conjunto de Luis García Plaza tuvo que sufrir, tuvo que remar y tuvo que comprender una polémica acción que no dejó indiferente a nadie. ¿Por qué anuló Martínez Munuera el gol de Lucién Agoumé?

Corría el 75' en el marcador cuando, tras una falta lateral, el Sevilla vería como Kike Salas tocaba la pelota y, posteriormente, Lucién Agoumé anotaba ante Remiro el segundo tanto de la noche. El Sánchez-Pizjuán respiraba, pero el árbitro rápidamente levantaba la mano señalando fuera de juego.

PUEDE INTERESARTE Por qué no hubo pasillo del Sevilla a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán

La grada no lo entendía, las imágenes tampoco explicaban demasiado bien lo que estaba ocurriendo y fue el cuarto árbitro el que, ante un García Plaza muy sorprendido, explicaba que el árbitro, con la ayuda del VAR, había considerado que Castrín, en fuera de juego, intervenía en la jugada dificultando a un defensor cubrir a Kike Salas.

PUEDE INTERESARTE La espectacular llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real

Pocos entendían lo sucedido y es que, de primeras, las imágenes tampoco explicaban demasiado, y muchos en la grada recordaban el tanto anulado a Las Palmas, curiosamente en el Sánchez-Pizjuán, curiosamente con Martínez Munuera, para evocar al drama.