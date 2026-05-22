Alberto Cercós García 22 MAY 2026 - 13:40h.

Las opciones de permanencia del RCD Mallorca son mínimas

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Martín Demichelis tiene las ideas bastante claras. Pese a la complicada situación del RCD Mallorca, el técnico argentino se agarra a la carambola que puede salvar del descenso a Segunda División a su equipo. Para que eso ocurra, lo principal es que el Mallorca gane su partido en Son Moix. Alcanzar los 42 puntos es la única misión para la plantilla balear, que ha visto cómo en las últimas jornadas la presión ha podido con ellos. Tras caer estrepitosamente en Getafe y ante el Levante, al Mallorca no le queda otra que rezar para que Girona, Getafe y Levante hagan su función en una carambola muy complicada. Aún así, Demichelis confía en los suyos para sumar una última victoria.

“Dije que hasta el último día iba a ser el primero de todos los positivos y el mayor de los optimistas. La vida es hermosa, es loca, y el fútbol es más loco que la vida. Esta temporada el tema de la salvación se ha tornado más loco que muchos años juntos. Entonces, ¿por qué no creer?", se pregunta un Demichelis que no baja los brazos. "Nosotros debemos hacer nuestros deberes. Mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes. La obligación y la responsabilidad es hacer un gran partido y terminar con 42 puntos", añade sobre las remotas opciones que existe de ver al Mallorca salvarse.

La carambola que salvaría al RCD Mallorca

El Mallorca afronta la última jornada de LaLiga con opciones mínimas, pero todavía matemáticamente reales, de lograr la permanencia. El conjunto bermellón está obligado a ganar en Son Moix al ya descendido Oviedo y esperar una compleja combinación de resultados en otros campos. La derrota frente al Levante dejó al equipo de Demichelis al borde del abismo, aunque las cuentas todavía permiten soñar con una salvación agónica en la jornada definitiva.

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Para mantenerse en Primera, el Mallorca necesita además que Osasuna pierda en su visita al Getafe y que el Elche caiga frente al Girona. A ello se suma una condición extra: el Levante debe puntuar ante el Betis para evitar un empate múltiple que perjudicaría a los mallorquinistas. Aunque distintos análisis sitúan las probabilidades de permanencia por debajo del 5%, en el entorno del club todavía apelan a la épica y a una “carambola” histórica para seguir un año más en la élite.