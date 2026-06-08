Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 11:03h.

El Deportivo medita un cambio de cromos en la medular: el fichaje de un viejo deseo

Se convertirá en el primer fichaje herculino del verano

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El mercado se mueve cada vez con mayor celeridad tras el final de las competiciones. El Dépor, tras su ascenso a LALIGA EA SPORTS, tiene muchos deberes por delante. El club herculino ya adelantó tareas pendientes entre conversaciones con ciertos jugadores sobre su futuro y el siempre difícil adiós a aquellos que no seguirán en el proyecto. En el apartado de fichajes las caras nuevas están pendientes de aterrizar. Entre ellas, la de Teun Gijselhart.

Fernando Soriano ya dejó caer en rueda de prensa que el Dépor acometerá entre siete y ocho fichajes durante el verano. Es una cifra de movimientos que el club considera suficientes para apuntalar al equipo del pasado curso y dar un salto de calidad para una categoría mucho más exigente. Entre todas las operaciones que se manejan desde las oficinas de Riazor, la que está más avanzada es la de Gijselhart.

El todavía futbolista del De Graafschap estaría muy cerca de llegar al Dépor. Ya lo confirmó Fernando Soriano e incluso diversos medios holandeses dan por hecha su salida rumbo a España. Aún queda por cerrar los flecos más importantes de la operación: su precio y su contrato.

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El fichaje de Gijselhart, en números

La llegada de Gijselhart al Dépor está muy avanzada y sobre la mesa ya se manejan diversas cifras que entran dentro de los parámetros del club. Tal y como informa La Opinión de A Coruña, los herculinos pagarán alrededor de un millón de euros al cuadro holandés por su fichaje.

El Dépor, además, desea que el pivote de 21 años se convierta en una pieza de futuro en la entidad. Por ello plantea un contrato de larga duración extensible hasta el 30 de junio de 2030. Cuatro temporadas por delante y mucha ilusión por ambas partes en un futbolista con un prometedor presente y futuro.