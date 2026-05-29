Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 07:03h.

El Deportivo medita un cambio de cromos en la medular: el fichaje de un viejo deseo

Será el primero en llegar

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El Dépor se mueve con celeridad y paso firme en estos primeros días tras consumarse su ascenso a LALIGA EA SPORTS. Toca rearmarse sin hacer locuras. En esa planificación que ya detalló hace unos días Fernando Soriano está la de hacer alrededor de siete u ocho fichajes. Lo suficiente para elevar el nivel de la plantilla. Entre esos efectivos, parece que el primero en llegar será Teun Gijselhart.

Según apunta La Voz de Galicia, Teun Gijselhart apunta a convertirse en el primer fichaje del Dépor para LALIGA EA SPORTS. De momento era uno de los favoritos para nutrir el centro del campo y Fernando Soriano reconoció que lo habían estado siguiendo. Una posibilidad más que coge fuerza este jueves.

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The Telegraph y fuentes cercanas al De Graafschap -su equipo actual- señalan que diversos ojeadores espiaron al jugador y que este se habría decantado por el Dépor. También añadían su desplazamiento a Galicia para las pruebas médicas y la firma del contrato se produciría más bien pronto. La operación, aún por confirmarse, parece marchar por buen camino para empezar a completar así el puzzle que quiere armar la dirección deportiva herculina.

Números para ilusionarse

Gijselhart es, a día de hoy, casi un desconocido en el entorno deportivista. Más allá de los rumores que lo sitúan en Riazor, pocos habrán oído hablar de un chico que apunta muchas maneras. Viene de pelear el ascenso a Primera con el De Graafschap, donde acumuló 39 partidos. Ha sido internacional en las categorías inferiores de Países Bajos y también se formó en canteras de reconocidos equipos del país como el AZ Alkmaar.

Los movimientos en la planta noble de Riazor se suceden y muy pronto podría haber novedades sobre la plantilla del curso que viene. El deportivista aguarda con ganas y entusiasmo.