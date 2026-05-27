Basilio García Sevilla, 27 MAY 2026 - 10:37h.

El galo regresa al Trabzonspor turco tras expirar el contrato de cesión y no ejercer el Sevilla la opción de compra

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Es momento de despedidas, y en el Sevilla FC, entre quien entre y planifique quien planifique, se van a producir numerosos cambios en la plantilla. Uno de los que se marcha, estaba cantado, es Batista Mendy, el pivote francés que llegara cedido del Trabzonspor y que regresa a Turquía tras haber ido perdiendo protagonismo paulatinamente en la competición.

El galo llegó cedido, con un coste de 250.000 euros en el único desembolso que hizo para las altas Antonio Cordón, y en el contrato con los turcos figuraba una opción de compra de siete millones de euros que el Sevilla, por motivos económicos y de rendimiento, no va a ejercer.

Unos días después del final de temporada, Batista Mendy se ha despedido del Sevilla con un breve mensaje en el que, eso sí, reconoce que “fue un honor” haber defendido los colores de un club histórico como el nervionense y pone en su justo lugar a la afición sevillista. “2025-2026. Una temporada llena de retos y aprendizajes. Gracias a todos los que nos apoyaron en las buenas y las malas, fue un honor vestir esta camiseta”, expresó acompañado de un vídeo con sus mejores highlights de la temporada.

En la publicación de Instagram recibió también el cariño de los que han sido sus compañeros durante este ejercicio. Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Kike Salas, Fabio Cardoso u Orjan Nyland le dedicaron un comentario. El más expresivo fue Akor Adams, que en su comentario le refirió que era “una estrella”.

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Los números de Batista Mendy

El centrocampista galo entró pronto en el equipo, justo tras el parón de selecciones inmediatamente posterior a su llegada, y pronto Matías Almeyda le dio galones. Fue titular prácticamente todos los partidos hasta que, en febrero, decayó en la consideración del argentino, pasando a saltar desde el banquillo en varios partidos.

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Ese rol secundario se convirtió en residual con Luis García Plaza, que le dio la titularidad en su primer partido en Oviedo, pero apenas volvió a contar con él. Jugó un minuto ante el Atlético, 19 ante Osasuna y ocho ante la Real Sociedad, y en los últimos cuatro partidos no participó. De hecho, a Vigo ni siquiera viajó tras sufrir un golpe en el pie. Su temporada se acaba con 27 partidos de LALIGA EA SPORTS y uno más de la Copa del Rey, en los que acumuló 1.641 minutos. Marcó un gol, un golazo, en la goleada al Real Oviedo de la primera vuelta.