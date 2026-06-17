David Torres 17 JUN 2026 - 09:19h.

Le pusieron su nombre en 2021 y se lo quitarán si la sentencia es firme

El próximo paso judicial de Rafa Mir antes de recurrir la sentencia que lo envía a prisión

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ValenciaJavalí Nuevo es una pedanía perteneciente al municipio de Murcia, con una población de 3.289 habitantes.Su fuente principal de riqueza proviene de la huerta y del transporte por carretera, donde cuenta con una de las mayores flotas por habitante de toda España. Allí Rafa Mir dio sus primeros pasos como futbolista y sus ciudadanos estaban orgullosos de ello. De hecho, en 2021, Rafa Mir, ahora en boca de todos por su condena por agresión sexual, era idolatrado. Tanto que, en 2021 ponían su nombre al campo municipal de la localidad. El ariete sevillista, tras colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, recibía el calor de cerca de 500 vecinos en un acto organizado por la junta municipal de la localidad. Hoy eso es pasado.

De hecho, el campo de fútbol de Javalí Nuevo, que lleva el nombre de Rafael Mir Vicente desde el 9 de octubre de 2021, dejará de tener esa nomenclatura si la sentencia de ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones a una joven que se le impuso este lunes al futbolista nacido en Cartagena y criado en esa pedanía murciana pasa a ser definitiva.

El Ayuntamiento lo tiene decidido

De hecho, así lo dijo el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, quien recordó que cabe la posibilidad de presentar recurso por parte del delantero, que este jueves cumplirá 29 años. "Hasta que no haya una sentencia definitiva no habrá decisión al respecto pero si resulta condenado habrá que cambiar el nombre del campo de fútbol de Javalí Nuevo", apuntó de forma tajante el edil en declaraciones que recoge la Agencia EFE.

"El Ayuntamiento tiene potestad para tomar esa decisión y es algo que ya está viendo con los servicios jurídicos", comentó también Noguera.