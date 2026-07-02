Pilar Rubio presume de la tableta de Sergio Ramos durante el concierto de Lenny Kravitz en Sevilla

Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 13:53h.

La pareja estuvo disfrutando del gran concierto de Lenny Kravitz en Sevilla y aprovecharon el romántico momento para subir algunos vídeos en los que se aprecia la complicidad que existe entre ambos

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