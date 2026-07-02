Pilar Rubio presume de la tableta de Sergio Ramos durante el concierto de Lenny Kravitz en Sevilla
La pareja estuvo disfrutando del gran concierto de Lenny Kravitz en Sevilla y aprovecharon el romántico momento para subir algunos vídeos en los que se aprecia la complicidad que existe entre ambos
La primera imagen pública de Sergio Ramos tras caerse la compra del Sevilla… ¡En el Metropolitano!
Sergio Ramos y Pilar Rubio son unos reconocidos amantes del rock and roll y no se perdieron el concierto de Lenny Kravitz en Sevilla. La pareja ha subido algunos vídeos de esta velada tan especial y, además de conocer a Lenny en primera persona y poder hacerse una foto con él, se mostraron igual de enamorados que el primer día. En uno de los vídeos, Pilar aprovecha para levantar la camiseta de Sergio y presumir de sus abdominales mientras él graba el concierto. El de Camas se lo toma con humor y acaba asegurando que "no está como Lenny, pero...". Un divertido momento para presumir de una noche muy romántica e inolvidable para los dos. Puedes ver el resumen de esta velada en el vídeo superior.