Saray Calzada 30 MAR 2026 - 23:36h.

Pilar Rubio le ha dedicado unas palabras en redes a Sergio Ramos

Sergio Ramos, al tanto de todo el proceso de cambio de entrenador

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Sergio Ramos ha cumplido 40 años. El excentral del Real Madrid todavía no ha anunciado su marcha del fútbol profesional y mientras se habla de una posible compra del Sevilla. Pero en medio de todos esos rumores, el camero celebra un número redondo. Ha habido muchas felicitaciones en redes sociales, pero una de las más especiales ha sido la de Pilar Rubio, su mujer y la madre de sus hijos.

"Feliz 40, mi amor. Me encanta la persona en la que te has convertido: más sabio, más fuerte y con una personalidad que nos hace admirarte cada día. Eres el pilar de esta familia y no podríamos estar más orgullosos de ti", dijo en sus redes sociales.

La reflexión de Sergio Ramos por sus 40

El exjugador del Sevilla ha compartido en sus redes sociales las felicitaciones que le han llegado y también ha hecho una reflexión. "Muchas gracias a todos por las felicitaciones y el cariño", comenzaba diciendo.

"Hoy no celebro que soy un año más viejo, celebro las cicatrices que me han enseñado lecciones, las alegrías inimaginables que he tenido la oportunidad de vivir y los proyectos y las ilusiones que tenemos por delante".

"Soplo las velas y brindo por los errores que nos hicieron más sabios, por los aciertos que nos llevaron lejos y por los próximos 40 años, que espero seguir compartiendo con todos vosotros. ¡Salud y bendiciones para todos y todas!", terminó diciendo en una publicación en donde había un vídeo de numerosos recuerdo personales y profesionales en estos 40 años.

Hay muchas incógnitas que rodean al futuro de Sergio Ramos. Desde que terminó su etapa en México no tiene equipo y de momento no parece que vaya a tenerlo pronto. Lo que sí demuestra casi a diario que se sigue machando para estar en plena forma. Lo más relacionado que ha estado del fútbol en los últimos meses ha sido por su vinculación a una posible compra del Sevilla.