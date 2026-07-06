Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 11:18h.

Jude Bellingham se 'presenta' ante José Mourinho y manda un mensaje a Xabi Alonso, Arbeloa y al madridismo

Anotó dos goles para su selección en la primera parte

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Jude Bellingham se convirtió en héroe de Inglaterra tras su partidazo frente a México. Con un doblete encarriló la clasificación de su selección hacia cuartos de final del Mundial en un duelo que no estuvo exento de sufrimiento y polémica. Los ingleses acabaron con un hombre menos y con un penalti en contra que puso en jaque la victoria en una segunda parte de locura. Tras el choque, el jugador del Real Madrid esquivó cualquier valoración sobre la actuación arbitral, aunque aprovechó para lanzar una indirecta al respecto.

"No voy a hablar sobre el árbitro, yo quiero jugar contra Noruega, por eso no hablo", comentó Bellingham ante los micrófonos antes de valorar la victoria y la clasificación de su selección. Un silencio que denota el cabreo que se palpaba en Inglaterra tras un partido en el que, a su parecer, salió perjudicado por las decisiones arbitrales.

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Bellingham y los cuartos ante Noruega

Jude Bellingham afirmó este domingo que está ansioso por jugar contra Noruega y su goleador Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial. "Yo ya quiero jugar contra Noruega. Noruega es un equipo muy grande, tiene jugadores con mucho talento y mucha clase como Haaland, por lo que será un partido muy complicado para nosotros", afirmó el jugador del Real Madrid.

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El jugador, de 23 años, quien fue proclamado como el 'Mejor Jugador del Partido', destacó la fortaleza del equipo mexicano a lo largo de un partido muy intenso. "México es un equipo muy fuerte, muy bravo, que juega con mucho corazón. Los últimos dos días aquí han sido increíbles, con muchos retos para superar. Ha sido lindo hacerlo en este estadio que es histórico", subrayó.

El defensa Dan Burn coincidió con su compañero en lo que representó que esta victoria sucedió en un estadio que ha sido tres veces sede de copas del mundo. "Ha sido asombroso ganar aquí, en un estadio con una atmósfera increíble. México ha sido impulsado por su gente y ha sido todo un reto, diría el reto más grande en este Mundial que hemos tenido. La afición en realidad hizo pesar mucho su apoyo y la presión que ejerció sobre nosotros", señaló.

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Burn también compartió lo complejo que fue superar el obstáculo de jugar en una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. "Nos hemos comportado de gran forma, tomamos las decisiones correctas en los momentos importantes. Ha sido un partido de mucho trabajo, muy agotador por todas las dificultades que rodeo, incluida la altura", concluyó.