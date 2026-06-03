Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 12:01h.

El exportero analiza los movimientos blancos en el mercado

El Real Madrid pone 20 millones por Denzel Dumfries y cierra dos fichajes de golpe

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El Real Madrid se mueve en el mercado de fichajes. En una tarde frenética, el conjunto blanco cerró de una tacada dos incorporaciones para el próximo curso. Sin necesidad de un gran desembolso, la entidad merengue avanzó en su planificación con las llegadas de Konaté y Dumfries. Dos movimientos que han sido analizados por Santi Cañizares.

El exportero internacional intervino este miércoles en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí, Santi Cañizares analizó los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries basándose en su experiencia personal.

Santi Cañizares, los fichajes del Real Madrid y el ejemplo del Valencia CF

Con estas dos caras nuevas, la plantilla del Real Madrid gana en experiencia y veteranía. Dumfries con 30 y Konaté con 27 se encajan en edades de madurez deportiva que tanta falta hace en la primera plantilla. Así lo entiende Cañizares: "Cuando firmas jugadores con cierta edad es fundamental su conducta, su profesionalidad porque es más importante el entreno invisible, si ese tipo de profesionalidad lo alcanzan estos dos hombres, creo que los jugadores veteranos y con sentido de vestuario ya con cierta edad, son fundamentales. Uno de los problemas que ha tenido el Madrid en los últimos años es que ha carecido de estos jugadores. Ha fichado mucho talento joven, pero a la hora de generar un equipo competitivo, efectivamente necesitas de la experiencia, orden de vestuario y conceptos que te pueden dar veteranos".

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Para completar su análisis, el ahora tertuliano expuso el ejemplo que vivió en el Valencia CF y que tan buen resultado obtuvo: "Tengo muy buena experiencia en el Valencia con jugadores veteranos. Hubo un año en el que estaban Carboni, Djukic, Milla... iniciabas los entrenamientos, los veías a ellos los primeros... ¿Qué mentalidad iban a tener los de la cantera con 18 años? Oye, yo no puedo hacer aquí el vago ni el tonto, si estos jugadores son profesionales exquisitos, ¿Qué voy a hacer... el ganso? No queda más remedio que ponerme a trabajar con ellos y estar a su altura".