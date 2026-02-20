Honda interviene y aclara que la salida de pista de Fernando Alonso no fue culpa del piloto

Alberto Cercós García 20 FEB 2026 - 09:52h.

Honda aclara la situación, habla de limitaciones y asegura que en Japón ya están trabajando

Mercedes se sale con la suya y Fernando Alonso tendrá que esperar

Compartir







La pretemporada de este 2026 se recordará como una de las más complicadas de la Fórmula 1 en toda la historia. No hay ningún equipo que, en algún momento, no haya demostrado estar algo perdido con la nueva reglamentación. La cruda realidad ha azotado por completo a la gran mayoría, pero es Aston Martin quien más ha recibido. Los británicos van a llegar al Gran Premio de Australia con mucho trabajo sin hacer, por culpa básicamente del rendimiento del nuevo motor. Honda no parece estar a la altura de las expectativas y eso se pudo corroborar este jueves con Fernando Alonso. En plena simulación de carrera, el motor dijo basta tras enlazar no más de 20 vueltas. Un golpe crítico que crea una situación muy complicada a corto plazo. Mientras que Alonso no volverá a subirse hasta los primeros libres en Melbourne, Honda tiene mucho trabajo por delante. Eso sí, en esta jornada de viernes, con Lance Stroll al volante del AMR26, Honda lo tiene claro: solo tandas cortas y mucha limitación.

"No ha sido el día más fácil, con algunas interrupciones. Era importante sumar kilómetros, pero lo acumulado no fue suficiente y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema con la unidad de potencia que provocó la finalización anticipada de la sesión de la tarde", enfatizaba Alonso en un comunicado difundido por su escuadra británica. Hay muchas cosas que debemos arreglar, pero sé que todos en la pista y en el campus están trabajando al 100% para encontrar soluciones", resumía el propio Alonso en declaraciones a Aston Martin.

PUEDE INTERESARTE Las caras de Adrian Newey representan la frustración de Aston Martin: siguen los problemas

Honda aclara lo sucedido

En Honda están desbordados. Su vuelta a la F1, esta vez con Aston Martin, no está siendo nada buena. Fallos en la unidad de potencia, muchas veces con el motor capado y, por último, un sonido que dejó 'muerto' a Alonso. El trabajo que tienen en Japón es superlativo si quieren llegar en óptimas condiciones a Australia. Y para ello, ya están trabajando. Desde la marca informan que le plan de Stroll ha cambiado por necesidades y por escasez de piezas en la unidad de potencia. Aston Martin llegará a Australia siendo el peor equipo y con Honda trabajando en dar un paso adelante.

"Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One. Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas de la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas", dicta un comunicado de Honda explicando la delicada situación.