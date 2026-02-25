Miguel Casado 25 FEB 2026 - 16:56h.

Los colchoneros golearon al Brujas en la vuelta de los playoff de la Champions

El Atlético de Madrid eliminó el martes al Brujas en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League después de golearle en el Metropolitano. Tras el 3-3 de la ida, todo estaba por decidir, pero Sorloth decidió poner el modo apisonadora y con un hat trick decidió la manga en favor del equipo rojiblanco.

El estadio del este de Madrid creció en emoción con cada gol de su equipo. Y tanto fue así que en el 3-1, el segundo gol en la cuenta particular del noruego, se vio una imagen de lo más curiosa entre Marcos Llorente y Diego Pablo Simeone.

El entrenador vio el tanto de su ariete arrodillado en el área técnica, una pose que perduró durante unos segundos en señal de alivio. Pero cuando apareció en escena Marcos Llorente, se acabó la 'estatua' del Cholo.

El '14' pegó un empujón a su entrenador de manera amistosa, pero que provocó que el argentino hiciese la croqueta hasta que Nelson Vivas, el segundo entrenador del Atleti, recogiese del suelo a Simeone para fundirse con él en un abrazo. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, han aprovechado el vídeo de ese momento para dar rienda suelta a su imaginación.

Los memes del empujón de Llorente a Simeone

El vídeo del empujón ha corrido como la pólvora en las redes durante las últimas horas y, con él, los memes mofándose de la situación. "Este empujón de Llorente a Simeone en el 3-1 me tiene dando volteretas", titulaba el usuario que posteó la imagen en X.

"Qué falta de respeto!!", escribía otro entre risas. "Amarilla clarísima", decía otro. "Se nota que el míster no le ha pillado gafas de colorinchis y se la tenía guardada", comentaba un tercero en relación al negocio del internacional con la Selección Española. Hubo también quien se acordaba del eterno rival: "Penalti para el Real Madrid".

"La UEFA y la FIFA están estudiando si nos dan por nulo el partido por agresión al técnico del Atlético", apuntaba uno más...