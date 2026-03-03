Fran Fuentes 03 MAR 2026 - 19:28h.

Jefté Betancor escribió el nombre del Albacete Balompié en la historia del fútbol español junto al Alcoyano, el Alcorcón o el Real Unión de Irún como clubes de inferior categoría que eliminaron a todo un Real Madrid en la Copa del Rey. El delantero canario, que fue la estrella del conjunto manchego aquella noche de enero, ha desvelado la cara más amable de Vinicius Júnior, una de las estrellas del conjunto blanco, quien suele estar en el ojo de la polémica con cierta frecuencia. En este sentido, destacó que tuvo un gesto amistoso y de generosidad hacia él incluso después de haber perdido el encuentro.

Ha contado una anécdota en el pódcast 'La Otra Grada', de Febersee: "Yo le escribí a un compañero que tengo en el Olympiacos, Rodinei, que es íntimo amigo de Vinicius. Le dije que hablara con él para ver si me podía dar la camiseta. Luego ya en el estadio estaba hablando con Raúl Asencio, que es canario como yo. Estábamos los tres a solas, Vini, Raúl y yo. Luego me quedé con Vini y le dije a ver si me podía cambiar la camiseta y tal. Él me dijo que nos veíamos después y me la daba", comenta.

Sin embargo, le sorprendió mucho el gesto que tuvo el brasileño después de que el Albacete eliminara al Real Madrid con un doblete suyo: "Después del partido, yo pensaba que él estaría cabreado, que lo veo normal. Entonces me fui a hacer las entrevistas. Yo no le iba a pedir la camiseta porque me daba vergüenza. Entonces vino Raúl Lizoain, mi portero, con la camiseta de Vini cuando yo estaba haciendo una entrevista. Me dijo que había ido a buscarme para llevarme la camiseta, y que él se llevó la mía. Para mí, eso se me quedará en el corazón".

Posteriormente respondió a esa faceta más de discutir de Vinicius: "Yo le entiendo, soy igual de competitivo. Cuando pierdes estás igual de cabreado. A mí lo que me demostró es que es un tío super humilde, eso no se ve fuera de las cámaras. En el fútbol se transforma, pero yo le entiendo. En muchas cosas puedo darle la razón", sentenció. De este modo, el jugador del Albacete alabó al astro brasileño, calificándole de humilde a pesar de lo que las cámaras de televisión puedan mostrar durante los partidos.