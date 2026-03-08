Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 23:38h.

Toni Martínez

El uno por uno y notas del Alavés en Valencia con un sobresaliente y cinco suspensos

El Deportivo Alavés sufrió una dura derrota en su visita al Valencia en Mestalla por 3-2 después de ponerse dos veces por delante en el debut de Quique Sánchez Flores. El último gol llegó con un tanto de Hugo Duro en un polémico penalti sobre el que rajó Toni Martínez, que terminó mordiéndose la lengua para no unirse a Jon Pacheco y Ander Guevara, expulsados en esa jugada.

Toni Martínez, sobre el Valencia-Alavés

Gran actuación pese a la derrota: "Parece increíble no haber sacado los tres puntos después del gran trabajo del equipo con el poco tiempo que hemos tenido para trabajar con el míster. Hemos estado muy serios, hemos hecho el partido que queríamos. Con el penalti muy temprano se había puesto todo muy de cara. Nos ponemos por delante y lo dejamos escapar en el minuto 90 y no nos llevamos ni un punto. No sé, es duro de aceptar, hay que levantarse porque LALIGA no espera pero la verdad es que hay que hacer autocrítica porque no se nos puede escapar un partido así.

Arbitraje y penalti final: "Tenemos dos expulsados y no quiero hablar porque no quiero unirme a ellos. No sé qué decirte. Me parece una jugada.. . que puede caer para cualquier lado. He visto la repetición ahí en la pantalla y Hugo también agarra a Pacheco. No sé, se pitan unas cosas, no se espera al VAR... Sinceramente, si lo ha pitado habrá creído que es sin revisar prácticamente pero también es fácil. Luego, en otros casos, cuesta más declinar la balanza. Nos ha tocado a nosotros pero no nos tenemos que quedar en el penalti, nos tenemos que quedar en lo que podemos hacer, en no perder tres puntos de esta manera porque cuesta muchísimo ganar en Primera División.

Por qué es fácil pitarle al Alavés: "No me refiero a nada en especial pero a veces cuesta menos, sabes por dónde voy, no quiero irme por las ramas. Vamos a seguir, no queremos pararnos en los árbitros ni pararnos en nada. Hay que hacer autocrítica de lo que haceos nosotros. Obviamente, lo otro no ayuda pero ni mucho menos creo que haya sido por culpa del árbitro, sólo decir del último gol. Hemos sufrido otro antes de balón parado, que venimos sin sufrir. Al final, tenemos que mirar para nosotros y ser autocríticos".

Capacidad de reacción del Alavés: "Empezamos la segunda parte mal. Han tenido la primera y nos la han empatado ganando fuera de casa. Ya es difícil. Nos hemos sabido sobreponer y Lucas ha hecho el segundo aprovechando un buen momento y al final he salido al banquillo en el minuto 90 y no te imaginas que el partido va a acabar así".