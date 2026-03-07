Basilio García Sevilla, 07 MAR 2026 - 17:26h.

El sevillismo prepara una protesta contra el estamento arbitral

Almeyda, expulsado en el túnel de vestuarios del Bernabéu

Es difícil quedarse con un mal arbitraje de los que ha recibido este año el Sevilla FC, pero sin lugar a dudas el que perpetró Alejandro Muñoz Ruiz en el Santiago Bernabéu, en el duelo ante el Real Madrid de la primera vuelta, está en un pódium tan infausto como éste. Y mira que es difícil.

El Sevilla ha conocido este sábado que el colegiado gallego volverá a dirigirle este domingo ante el Rayo Vallecano, 78 días después de aquella noche prenavideña en la capital de España, en el partido de la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS que se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El recuento de lo sucedido aquel 20 de diciebre es sencillo, segunda amarilla perdonada a Rodrygo en la primera mitad, expulsión de Matías Almeyda en el descanso, dos amarillas a Marcao y redacción del acta de modo que le cayeran seis partidos de sanción al brasileño, un penalti no pitado sobre Juanlu y tres a favor de los merengues, de los que tuvo que retractarse en dos tras actuación del VAR.

Pero hubo mucho más, como el desigual criterio de Muñiz Ruiz a la hora de señalar jugadas en un área o en otra, de sancionar protestas o decidir en jugadas dudosas. Llegó a señalar saque de banda en una pelota que no había salido para dársela al Madrid. Todo un papelito.

El Sevilla clamó, tal y como ha hecho en numerosas ocasiones en lo que va de temporada, especialmente un Matías Almeyda que vivía su primera expulsión en España, muy similar a la que, dos meses más tarde, le ha valido por una sanción histórica de siete partidos. “Reclamé una falta, fui amonestado, y cuando le dije por qué me amonestaba, me dijo que estaba expulsado. Tiene que haber dialogo. Es triste tanta soberbia”, dijo en los medios de comunicación del club al término del partido. Una situación prácticamente calcada a la que vivió con Galech Apezteguía en Nervión hace tres semanas, y que le hizo explotar.

La pañolada será para Muñiz Ruiz

Se da la circunstancia además de que distintos grupos de sevillismo preparan una gran pañolada en modo de protesta por el trato arbitral que está recibiendo su equipo durante toda la temporada. La iniciativa, apoyada por Biris Norte, por ejemplo, indica a los aficionados que saquen sus pañuelos desde el inicio hasta el minuto 3 para protestar por las numerosas decisiones contrarias a los intereses del Sevilla que se han producido. El gallego será el que lo viva in situ.

Sin embargo, la historia del Sevilla con Muñiz Ruiz no es mala del todo, pues le ha dirigido en once partidos, ganando los nervionenses en cinco ocasiones, empatando tres y perdiendo sólo tres. Eso sí, dos de las victorias fueron en Copa del Rey ante rivales de menor entidad como el Velarde y el Atlético Astorga.

En LALIGA, eso sí, la balanza se inclina hacia el otro lado, pues solo ha ganado en dos ocasiones con él al silbato. Un 1-3 a la UD Las Palmas en la etapa de Quique Sánchez Flores y el destello del 4-1 al FC Barcelona del inicio de la presente temporada. Los tres empates y tres derrotas se mantienen.