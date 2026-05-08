Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 16:33h.

"Lo que queremos es tener una plaza europea, para lo que nos levantamos cada mañana", destacó.

Giráldez, la profesionalidad del Atlético y la posible adulteración de la Liga: "Ojalá esté de vacaciones, pero no lo creo"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, celebró la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Europa League. Su victoria en Estrasburgo ha confirmado la plaza extra para España en Champions League lo que coloca a los vigueses, actualmente sextos, en la Europa League. Tras darle la enhorabuena a Íñigo Martínez y felicitar al cuadro madrileño aseguró que el objetivo que se marcan en estos cuatro partidos que restan para finalizar la temporada es "es tener una plaza europea" y que con esa motivación "nos levantamos cada mañana".

"Todos los que estamos implicados en esa lucha por los puestos europeos agradecemos el partido de ayer, el gran partido que hizo el Rayo, que fue un partidazo más allá del resultado", destacó Claudio Giráldez. El porriñés quiso "darle la enhorabuena a Íñigo y a todo el equipo por llegar a la final de la Conference y, también en la parte que nos toca, el agradecimiento por poder tener en la Liga un puesto más".

Confesó que celebró la parada de Augusto Batalla en el descuento del duelo entre Estrasburgo y Rayo Vallecano: "Sufro demasiado en los partidos. Estuve un poco haciendo zapping entre todos los partidos y sí, evidentemente lo celebramos, porque sabemos que es un puesto más para nuestra Liga y muchos equipos implicados ahora mismo en la lucha por los puestos europeos".

También confesó que siente cierta "envidia sana de poder estar jugando una final de una competición europea pero muy contento también de haberlo vivido este año nosotros, de haber llegado al cuarto de final y muy feliz por Íñigo. Creo que lo merece por su cuerpo técnico; tenemos amigos allí, y por la plantilla, que creo que ha hecho un trabajo espectacular".

Insistió en que lo más importante es regresar a Europa, independientemente de la competición: "Ojalá juguemos la Conference, significará estar en competición europea otra vez. Y si tenemos la posibilidad de jugar la Europa League, lo vamos a pelear, y así sucesivamente todo lo que podamos pelear por estar lo más alto posible. Pero creo que jugar dos años seguidos competición europea para nosotros sería un sueño y sería una temporada matrícula de honor".

"Es lo que vamos a intentar pelear en estas cuatro jornadas, y solamente llegar en este momento en la situación en la que estamos creo que nos tiene que dar mucha fuerza para pelearlo hasta el final", agregó el entrenador celeste.

"Lo que queremos es tener una plaza europea, para lo que nos levantamos cada mañana, para lo que trabajamos en estas últimas semanas y para lo que el equipo creo que está concienciado: que tenemos que pelearlo hasta el final, con los dos partidos fuera de casa y dos en casa que nos quedan, y sabiendo que podemos sacar puntos en los cuatro", concluyó Claudio Giráldez.