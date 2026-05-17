Alineaciones confirmadas de Levante y Mallorca en la jornada 37 de LALIGA

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 17:50h.

Si se dan ciertos resultados el perdedor podría confirmar su descenso a Segunda División

EL DESENLACE de LALIGA: la hora de la afición

Compartir







Llegó la hora de la verdad. Levante Unión Deportiva y Real Mallorca, empatados a 39 puntos en el penúltimo y antepenúltimo puesto de LaLiga EA Sports respectivamente, se enfrentan este domingo en el Ciutat de València en un duelo dramático que ambos necesitan ganar, porque incluso el empate les dejaría a los dos en una situación de máximo riesgo de descenso. Será esta la auténtica final por la permanencia. Uno de los duelos más atractivos de esta jornada 37.

Una carambola de resultados podría condenar al perdedor al descenso a Segunda o, en el mejor de los casos, dejarlo virtualmente descendido. En cambio, la victoria garantizaría al equipo que la lograra llegar a la última jornada con muchas posibilidades de lograr la permanencia. La diferencia de goles entre ambos está ahora mismo igualada tras el 1-1 de la primera vuelta en Son Moix. El Mallorca tiene la diferencia de goles general a su favor, con una ventaja de cuatro tantos respecto al equipo valenciano.

El posible once del Levante

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar para este encuentro con Carlos Álvarez ni Unai Elgezabal. En principio, no se esperan muchos cambios en su once inicial, en el que se mantiene el hondureño Arriaga.

El Levante sale con: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasa, Pablo Martínez, Arriaga, Losada, Iván Romero y Espí.

La alineación de Demichelis

Por su parte, el Mallorca llega tras un pequeño bajón en su escalada desde que llegara Demichelis, ya que dejó la peor imagen ante el Getafe (3-1) con el argentino en el banquillo, y necesita recuperar la energía mostrada en los primeros nueve partidos con su nuevo inquilino en el banquillo.

Será un partido que muchos de los futbolistas de la plantilla han vivido ya, porque en 2022 vivieron una situación muy similar a falta de dos jornadas en posiciones de descenso.

Sin Mascarell, pero con Samu Costa y Antonio Raíllo, el conjunto bermellón debe dejar atrás la mancha en el expediente que supuso el partido del miércoles porque, de ganar en el Ciutat de Valencia, tocaría la salvación con la yema de los dedos. Eso sí, una derrota le dejaría con pie y medio en segunda división y tal vez con los dos, según los resultados. El futuro más cercano del club balear girará en torno a lo que consiga sacar de su partido más importante en las últimas cuatro temporadas.

El Mallorca sale con: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

En el banquillo estarán Cuéllar, Mateu Jaume, Toni Lato, Antonio Sánchez, Abdón, Asano, Jan Virgili, Javi Llabrés, Raíllo, Orejuela, Olaizola y Calatayud.