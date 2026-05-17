Simeone emociona al Metropolitano y a Griezmann con su discurso: "Te lo mereces"

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 21:58h.

El técnico recordó su evolución hasta ser goleador histórico

El Atlético convierte a Griezmann en eterno: será la imagen del carnet de socio 2026/27

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Diego Pablo Simeone aprovechó e hizo aún más especial la despedida de Antoine Griezmann en el Metropolitano. El técnico argentino, visiblemente emocionado, tomó el micrófono ante un estadio completamente entregado al francés para dedicarle unas palabras que terminaron de romper al delantero rojiblanco.

“Lo que recién decía Fernando Torres es el sentimiento de todos”, arrancó Simeone mientras el Metropolitano permanecía en silencio absoluto escuchando al entrenador del Atlético de Madrid.

Simeone se rompe y emociona al Metropolitano

El Cholo resumió en apenas unas frases lo que ha significado Griezmann para el club y para la afición rojiblanca: “Es difícil que te quieran… y a vos te quieren todos”.

La frase provocó otra ovación gigantesca en el estadio, con muchos aficionados todavía emocionados tras todo el homenaje preparado para el máximo goleador histórico del Atlético.

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Simeone recordó la transformación futbolística de Griezmann

El entrenador argentino también quiso recordar cómo evolucionó el francés desde su llegada procedente de la Real Sociedad hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo: “Llegaste jugando en banda y te pusimos en medio y fuiste un insaciable del gol”.

Simeone destacó además el impacto personal de Griezmann dentro del vestuario durante todos estos años: “Tienes algo que contagia a tus compañeros y te llevó al lugar que merecés”.

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La frase final del técnico rojiblanco terminó de emocionar al Metropolitano y al propio Griezmann: “Hace media hora está esta gente y no se mueve de su asiento porque te lo mereces. Gracias, gracias”.

El estadio respondió coreando el nombre del francés mientras Simeone y Griezmann se fundían en un abrazo que ya forma parte de la historia reciente del Atlético de Madrid.

Una despedida cargada de lágrimas, cariño y reconocimiento para una leyenda eterna del club rojiblanco.