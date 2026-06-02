¿Hacia dónde va Lezama? ¿Es eso un éxito?

La gran depresión

Beni Betegón nos ofrece una panorámica del trabajo de cantera del Athletic Club

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BilbaoEl Bilbao Athletic, el último escalón de Lezama, el modelo referente mundial, sin patrón fijo cada 4 años,... En el primer filial del Athletic Club hemos pasado por todas las fases que se pueden imaginar desde la escuela Ajax, el modelo humanista, lo condicional como referencia, la escuela Red Bull, captación agresiva “descontrolada” en mi opinión. Y algunos modelos más que me dejo en el tintero.

El cambio es el único estado continuo en la vida, y el principio de adaptación es el medio de supervivencia, de cómo asimiles lo que te beneficia realmente y no lo que crees que te beneficia, dependerá la calidad y la realidad de tu subsistencia. Solo la coherencia te diferencia del CAOS.

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Para analizar el Bilbao Athletic (BATH a partir de ahora en esta artículo), este año debemos hacer una reflexión a nivel de Club: ¿Cuál era el objetivo real del BATH? ¡Ojo! No el objetivo de las directivas, ni los dirigentes de Lezama, ni el del entrenador, ni del equipo, ni tan siquiera de los aficionados. El objetivo necesario del BATH para este club es el crecimiento de los jugadores, ya que somos un club basado en el modelo formativo, o éramos. Divaguemos…

Si el objetivo era preparar jugadores para el primer equipo desde la experiencia generada en 1ª Rfef, podríamos decir, que no se ha conseguido.

Los tan manidos proyectos individuales que la dirección de Lezama ha señalado, no se han prodigado en el verde del primer equipo con la asiduidad necesaria para considerarlo un éxito, ni en el BATH muchos de ellos, con lo que su crecimiento no ha sido reseñable.

Si el objetivo es mantener la categoría, tampoco, porque el mensaje del Club era bastante más ambicioso, lo demostraron cuando el viento era favorable, aun así, el equipo se libró pocas jornadas antes de acabar la temporada,... ¿Es eso un éxito?

Si el objetivo era subir de categoría y afianzarse en 2ª “Hipertensión”...

Creo que ese era el objetivo de los dirigentes en mi opinión. Ya que el incremento de ingresos con el ascenso sería una “ayuda” económica muy potente, “el viaje” que nos van a dar en las cuentas no entrar en Europa aún nos tiene descolocados. Teniendo en cuenta el perfil económico de esta junta, no sería de extrañar esta casuística fuera la principal, sacrificando otros objetivos haciendo la vista gorda con los “otras” demandas más necesarias para el club a futuro.

La gestión este año de la plantilla es cuando menos es peculiar...

Cuando Mikel Gonzalez fichó a Jokin Arambarri todos intuimos que fue un fichaje con un objetivo alejado de lo que creemos algunos que debía ser. Mas que de un gestor de proyectos para el crecimiento de los jugadores su trayectoria lo describe como un entrenador que crea grupos competitivos con el resultado como objetivo. El primer año se consiguió, el segundo no tanto.

Ya comentamos anteriormente la incoherencia de tener un centro de alto rendimiento en el ámbito formativo para entrenadores, AC Center, y no dar continuidad a los proyectos propios trabajados en el club durante el tiempo, en este caso Bittor Llopis venía con la proyección y los méritos adecuados para completar el ultimo escalón, el BATH.

Incompresible no permitir la progresión de un técnico que venía creciendo en la mejora de los jugadores y que saca lo mejor de cada Katxorro cada año, y traer un técnico “cercano” a la DD con un perfil diferente a las necesidades del Club. Dentro de esta valoración, en mi opinión, Bittor Llopis hubiera sido la elección natural.

Después de este año complicado lo ha vuelto a demostrar, potenciando jugadores que le llevan al éxito colectivo, esperemos que le brinden la oportunidad de realizarlo en la antesala del primer equipo. Han realizado una temporada muy interesante para el crecimiento de los jugadores encontrando los resultados en ese camino.

Pasaremos a valorar en detalle la gestión de plantilla y los proyectos, que tiene tela. Vamos por partes que diría Jack “el destripador”.

La portería excepcionalmente defendida durante toda la temporada por un porterazo con fisionomía antipopular en el mundillo estos tiempos que corren. Un tal Peio Aguirreoa en una conversación me dijo, “para que un portero pequeño (1'82 cms.) esté en el Athletic tiene que hacer mucho mejor todas las facetas que los grandes”. Mikel Santos es el ejemplo, se merece tener oportunidad y romper con el dogma, ha cuajado una gran temporada.

La aportación de sus compañeros de posición es residual, cuando no se tiene continuidad solo se puede valorar la disposición para el trabajo diario, que nunca falta. Otra pregunta es si se necesitaba tener 3 porteros en el BATH para no darles minutos, o si tras la larga trayectoria de éxitos en la portería hemos de traer porteros de rendimiento de otros clubs que no mejoran lo que tenemos.

Galindo, al que le deseo lo mejor, ha tenido un año en blanco tras una magnifica temporada en el Arenas, ¿de qué le ha servido? Con el tiempo valorara que este año freno su progresión, al tiempo. De los fichajes de temporada ya vamos hablando y solo hacen que darnos la razón, no es bueno para el jugador ni para el club, salvo alguna excepción.

La defensa este año ha sido una de “sudokus”, la gestión de los proyectos y la rocambolesca situación del lateral izquierdo, con la falta que nos hace en el primer equipo… Desaparecen 4 jugadores que suman 8.000 mins., se renueva un jugador que va para 24 años y con amplio historial de lesiones, hay contratos de larga duración a jugadores soporte, nos hemos vuelto unos expertos en encontrar en jugadores lo que otros no ven en sus descartes...

No será que no son proyectos de club sino gustos personales de unos y de otros, que fue de aquello de las líneas de sucesión… aquí las cambiamos cada temporada.

En general una defensa indescifrable que ha encajado mucho casi poniendo en un brete la clasificación en las últimas jornadas. Hay actuaciones muy correctas de Jon de Luis, Iker Monreal, Irurita, Aimar Duñabeitia, pero la progresión de proyectos y líneas de sucesión aquí no se aplican. Año perdido. Muchos de estos saldrán del club temporal o definitivamente.

La media y la delantera es donde más se ha disuelto la participación de jugadores en una temporada irregular, con la consecuente falta de consolidación de jugadores, ya no digo proyectos o líneas de sucesión, en general nadie ha tirado la puerta.

Podríamos decir que solo se libra haciendo una buena temporada de Eder García, que ha rendido al nivel de la expectativa y ha debutado con los mayores con buenas sensaciones; añadiría a Ibon Sánchez que llegó a tocar la moqueta roja de la Champions League y tuvo sus momentos brillantes también.

Reseñaría un buen Adrián con buenos minutos y goles (pocos para lo que él puede), un correcto Endika Bujan y un “Highpeado” Gift, aunque no coincido en todas las virtudes y proyección que le brindan los “tabloides” y soldados del Transfermarket, la toma de decisión no es su fuerte y en último término eso es definitivo.

Pero el mayor enigma de este BATH, quitando el Enigma Selton, es entender es la gestión del “9”

El proyecto de club es Asier Hierro, por eso se adelantan procesos, debuta en Liga, 33 mins., y debuta en Champions con 39 mins. Pero el que disfruta de 32 titularidades con 2531 mins. y 10 goles es Ibai Sanz, dejando a Hierro en el banco en 26 ocasiones de suplente con 749 mins. y marcando 3 goles,...

Esto nos lleva a la pregunta, ¿se ha equivocado el entrenador no apostando por el proyecto? O... ¿el proyecto de club es equivocado? That's the question… Es vox populi, aunque no lo comparta, que Ibai Sanz no es jugador proyectable y es el que más oportunidades ha tenido. Todo bastante incomprensible.

Y como adelantábamos anteriormente abrimos el Expediente X este año, la gestión del talentoso Selton Sánchez Sued, tras su retorno a la normalidad tras una temporada con baja disponibilidad por enfermedad, irrumpió con mucha vistosidad en la Mini Champions llamando la atención de muchas miradas, entre ellas las de los dirigentes, que vieron un buen señuelo para entretener al pueblo en una temporada que se puso de nalgas en el primer equipo desde inicios de septiembre.

A pesar de deslumbrar en Europa, en las competiciones domésticas no ha sido tan deslumbrante en mi opinión y no por falta de capacidades técnicas precisamente.

Hacemos un pequeño resumen de 'La vida de Selton'...

Basconia 4 partidos 259 mins., BATH 9 partidos con 462 mins. y para finalizar 370 mins. en sus 12 convocatorias del primer equipo. Si esto es darle trabajo al proceso formativo de un jugador alguien tiene que explicar muy bien las cosas. Un jugador que viene de una temporada con una baja que rompe tu año deportivo lo que necesita es jugar en un contexto que le haga crecer y consolidarse en su capacidad.

Hemos visto a Selton en situaciones totalmente fuera del contexto adecuado en el primer equipo, no por falta de capacidades sino por no ser adecuado el momento de la oportunidad. Ha pasado de jugar en Champions a sentarse en el banquillo del BATH. Así como la experiencia vital ha tenido que ser inolvidable, a nivel deportivo se han dado pasos atrás lastrando su acumulador de minutos que es lo que te da la progresión en tu fútbol. Seguro que este año no se repite, eso espero por el bien del Katxorro, podemos pasar de promesa a juguete roto sin darnos cuenta,... calma y paciencia, adelantar procesos sí cuando sea el momento.

Ha llegado la época de las altas/bajas en Lezama y qué ocurre aquí...

Que se evidencian muchos de los males que algunos vemos en esta estrategia de captación agresiva, que yo llamo “fruta madura” para comer en el momento que no puedes esperar, muchas entradas con poco recorrido en el club con un sinfín de salidas tempranas y sus inevitables indemnizaciones -alguien echará cuentas al final-… por no hablar del daño psicológico que se hace a los jugadores y el daño deportivo que se hace a los clubes.

Lezama ha de ser un centro de trasformación y potenciación del talento que captas para crear el mejor jugador para el Athletic, esto va de largo plazo, no los captas para que te dé su mejor año, aquí la media son 2 años de los fichajes “estrellados” como yo los llamo. Tú has de ver lo que ese jugador con tu influencia puede llegar a ser, aquí la mayoría de las veces vemos lo que los demás hacen con sus jugadores y los fichamos, luego hablamos de Bizkainos y tal; buff ese melón para otro día...

Solo pido una reflexión profunda y de calado a quien corresponda, no podemos tirar a la basura años de Katxorros invertidos en Lezama por mera intuición oportunista. Ahí hay un punto de mejora, a ver si lo meten en algún protocolo. Suerte a todos.

Goazen Athletic!!!

.- Por Beni Betegón, Entrenador de porteros nacional (UEFA B, Nivel 3 TD) y comentarista técnico de Onda Vasca