Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 20:22h.

Selton no irá convocado con el Athletic por primera vez en cinco meses

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El Athletic Club ha aprovechado el parón de selecciones para recuperar a varios de los futbolistas que estaban lesionados e incluso a Yeray Álvarez tras cumplir su sanción mirando al encuentro de este domingo frente al Getafe. El que no estará es Selton Sánchez, sobre el que ha hablado Ernesto Valverde confirmando que bajará al filial para poder seguir sumando los minutos que ya tiene más complicados con el primer equipo.

En sala de prensa, el Txingurri dio los motivos por los que el internacional sub19 no ha entrado en la convocatoria: "Bueno, sobre todo es por él, porque es verdad que está viniendo con nosotros y en cualquier momento lo podemos volver a utilizar. Ahora ya tenemos mucha más gente disponible. También para entrenar necesitamos tener al equipo nuestro y, sobre todo por él, por el hecho de que juegue minutos y juegue partidos".

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"Al final, con nosotros está participando, entrando, no entrando... y luego depende de los partidos cómo vayan o, si tenemos algún percance o lo que sea, siempre se puede sumar. Es un jugador al que nosotros tenemos muy en cuenta, pero claro, ahora ya con los jugadores que tenemos y con la edad que tiene, lo que nos interesa también es que participe y que vaya sumando partidos, porque prácticamente en el B no ha jugado", confirmó Ernesto Valverde.

Selton suma cinco meses de convocatorias con el Athletic

Las bajas durante toda la temporada en el Athletic provocaron que el cacereño tirara de Selton cuando aún tenía sólo 18 años y, desde el primer día, con rabona incluida en su debut en San Mamés, se vio que era un jugador diferente. Sin embargo, desde el club han entendido que lo mejor es que siga sumando minutos para no cortar su progresión contando siempre con la oportunidad de tirar de él cuando sea necesario.

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Desde que fuera convocado para el derbi de Anoeta el pasado 1 de noviembre, el de Durango no ha faltado a ninguna convocatoria rojiblanca disputando 12 partidos y aportando una asistencia frente al Levante. Tras lucirse en la Youth League con un partidazo ante el Dortmund, también tuvo Selton la oportunidad de jugar en Champions ante el Newcastle, el Slavia de Praga y el Sporting de Portugal.