Pepe Jiménez Sevilla, 13 MAY 2026 - 17:45h.

Ambos entrenadores suman rotaciones respecto a la última jornada

Marcelino se queja del calor, defiende a Arnau Tenas y apunta a un Sevilla "casi salvado": "Vamos a ir a ganar"

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El Villarreal y el Sevilla, a través de sus medios oficiales, han confirmado las alineaciones oficiales para el encuentro correspondiente a la jornada 36 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos técnicos introducen múltiples novedades respecto a la última jornada.

Porque el cúmulo de encuentros a estas alturas no es sencillo de gestionar y ambos entrenadores han advertido durante los pocos días de trabajo que han tenido desde la última jornada que necesitarían refrescar sus alineaciones para conseguir tres importantísimos puntos.

Alineación confirmada del Villarreal ante el Sevilla

Marcelino García Toral afronta sus últimos encuentros al mando del Villarreal con el objetivo de certificar la tercera plaza y, para ello, ya ha deslizado que no reservará a demasiados hombres de cara a esta importante cita.

Los amarillos llegan tras empatar ante el Mallorca y como uno de los mejores locales de toda la competición, por lo que no prometen facilidad alguna para el Sevilla.

En estas, Marcelino salta al campo con un once formado por: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Alineación confirmada del Sevilla ante el Villarreal

Luis García Plaza, por su parte, aún no sabe si seguirá en el Sevilla la próxima temporada, pero sí sabe que la única fórmula para ello es conseguir la salvación.

Tras dos triunfos ante la Real Sociedad y el Espanyol, en el Sevilla saben que, como mínimo, necesitarán tres puntos más para certificar su continuidad en LALIGA EA Sports y aunque resulta altamente complicado hacerlo en La Cerámica, no lo van a dejar de intentar.

Para ello, el Sevilla salta con un once formado por: Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Sow, Oso; Akor y Maupay.