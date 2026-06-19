Gavi tiene claro los dos fichajes que quiere del Atlético en el Barça

Celia Pérez 19 JUN 2026 - 09:00h.

El centrocampista se moja con los dos jugadores que le gustaría ver en el conjunto culé

Julián Álvarez deja a un lado su futuro y se centra en su lesión: "Más preocupado por su tobillo"

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No hay dudas de que va a ser el verano del 'culebrón Julián Álvarez'. El incesante runrún con el futuro del delantero argentino, que ha llegado a cansar a Enrique Cerezo, es uno de los temas candentes de actualidad. Si seguirá en el Atlético de Madrid o se marchará al Barça, o a cualquier otro equipo, ocupa los focos estos días. Un nombre que en el caso de Gavi no tendría dudas a la hora de ficharlo con el conjunto culé, al igual que Marc Pubill.

El centrocampista del Barça se ha sometido a una entrevista en RAC1 y entre las preguntas ha sido cuestionado por quién ficharía de la selección para la plantilla de Hansi Flick. Ahí, Gavi tiene bastante claro que entre sus compañeros de concentración elegiría a Marc Pubill, el defensa del Atlético de Madrid. También el conjunto colchonero sale a escena cuando al sevillano le pregunta sobre quién elegiría de entre todas las selecciones del Mundial, optando por Julián Álvarez.

Y es que precisamente el delantero argentino se ha convertido en una de las grandes preferencias de Deco para el equipo. Según informaba el diario SPORT, el Barcelona volverá a la carga con una nueva oferta por Julián Álvarez una vez haya finalizado la Copa del Mundo y que esta será la última propuesta del club azulgrana al Atlético de Madrid. El montante será de alrededor de 135 millones de euros y aclara que puede incluir un pack de incentivos que hagan que la suma total se acerque a los 150 millones que ofreció Florentino Pérez por el delantero argentino.

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Todo ello llegada dos días después de Enrique Cerezo estallara al ser preguntado por el futuro de Julián Álvarez, admitiendo la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid e insistiendo una y otra vez en que tiene contrato con el equipo rojiblanco.