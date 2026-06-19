Las condiciones del FC Barcelona a Iñaki Peña ante una irremediable salida

Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 13:14h.

El futuro de Iñaki Peña parece estar lejos del FC Barcelona y de LaLiga

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La etapa de Iñaki Peña en el FC Barcelona afronta sus últimos capítulos. Después de una temporada cedido en el Elche y sin opciones de hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick, el guardameta alicantino trabaja para resolver su futuro de manera inmediata. Tanto el futbolista como la entidad azulgrana coinciden en que la mejor solución pasa por una separación amistosa durante este mercado estival, hasta el punto de que el club está dispuesto a facilitar al máximo su marcha. La intención de ambas partes es evitar que el portero tenga que incorporarse a la pretemporada prevista para el próximo 13 de julio, dejando cerrada su salida en los próximos días.

En las oficinas del Spotify Camp Nou, aseguran desde el Mundo Deportivo, existe plena predisposición para encontrar una fórmula beneficiosa para todos. El Barça no pondrá obstáculos a la salida de Peña e, incluso, contempla la posibilidad de concederle la carta de libertad si esa es la vía más rápida para desbloquear la operación. Eso sí, la dirección deportiva quiere proteger los intereses del club de cara al futuro y la condición indispensable sería reservarse un porcentaje de una hipotética venta del guardameta en su próximo destino. De esta manera, el Barcelona renunciaría a un traspaso inmediato, pero mantendría la posibilidad de obtener un retorno económico si el portero revaloriza su carrera en los próximos años.

Iñaki Peña cuenta con varias opciones para su futuro

Aunque Iñaki Peña ha recibido propuestas para continuar en LaLiga, su prioridad pasa por iniciar una nueva aventura lejos del fútbol español. El internacional en categorías inferiores considera que un cambio de competición puede ofrecerle un escenario más favorable para recuperar protagonismo y continuidad. En ese sentido, Turquía vuelve a aparecer como una opción muy atractiva, especialmente por el excelente recuerdo que dejó durante su cesión en el Galatasaray. Además, la liga griega también figura entre los campeonatos que estudia su entorno, mientras varios clubes del centro de Europa siguen atentos a su situación a la espera de que el Barcelona oficialice las condiciones de su salida.

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La resolución del futuro de Iñaki Peña también permitirá al Barça avanzar en la reestructuración de su portería. Con Joan García como apuesta para la titularidad y Wojciech Szczęsny destinado a ocupar el papel de segundo guardameta, la salida del alicantino se considera un expediente prácticamente resuelto dentro de la planificación deportiva. Una vez cerrado este movimiento, la dirección deportiva centrará todos sus esfuerzos en encontrar una solución al caso de Marc-André ter Stegen, el otro gran asunto pendiente bajo los palos en un verano que promete importantes cambios en la plantilla azulgrana.