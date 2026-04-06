Celia Pérez 06 ABR 2026 - 14:02h.

El Cuti Romero, en la órbita del Atlético de Madrid

Los detalles del acuerdo para que el Cuti Romero pueda salir este verano al Atlético de Madrid

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En poco de tres meses dará el pistoletazo de salida un nuevo mercado de fichajes en el que ya trabaja el Atlético de Madrid. En las oficinas del Metropolitano no se paran y ya están a pleno funcionamiento para encontrar los refuerzos necesario para la plantilla de Diego Pablo Simeone de cara a la próxima campaña con nombres en escena como el de Éderson, por el que Mateu Alemany ha viajado estos días a Italia para negociar con el Atalanta, y el de Cuti Romero, candidato para la defensa.

El futbolista del Tottenham es uno de los grandes favoritos para recalar en el cuadro rojiblanco, pero su incorporación no se antoja nada fácil. Las pretensiones del club inglés son altas y el Atlético de Madrid no está dispuesto a hacer grandes locuras. En las últimas horas también se hablado de un posible regreso a Belgrano y con motivo de todo eso ha hablado su padre, Víctor 'Quito' Romero, en Cadena 3.

El padre del Cuti descarta una salida con destino a Belgrano y además da cifras de lo que puede pedir el club inglés por él. "Hay una realidad, que tiene dos años con el Tottenham, y debe haber una cláusula de salida por ahí. Los ingleses no te lo van a dejar salir gratis. Son por lo menos, hablemos de 50 ó 70 millones de dólares (entre 43 y 60 millones de euros). Es caro el pase. Una locura. Para mí, el club inglés va a querer recuperar la plata que invirtió", señaló.

Hace unas semanas, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano contaba que no existía una cláusula de salida para el Cuti Romero, aunque sí un pacto verbal en caso del interés de clubes españoles. El caso es que no está por escrito y que en su momento ocurrió con Daniel Levy, quien ya no está en el club. Todo eso deja su posible fichaje por el Atlético de Madrid en la casilla de salida, negociando con el Tottenham para conseguirlo el próximo verano.