Juan Pérez 01 JUL 2026 - 16:20h.

En su juventud fue wide receiver en el St. Vincent-St. Mary, en Ohio

Las cuentas de los Warriors para juntar a Curry, LeBron James y Anthony Davis

Compartir







Las ocho temporadas de LeBron James en Los Ángeles Lakers llegan a su fin y trascienden NBA hasta convertir su próximo destino en un reality sin cuenta atrás, un movimiento que puede significar su último año en la competición. 'La Decisión' hasta descubrir cuál es el próximo equipo de la leyenda deja varios candidatos y toda la competición tiene un ojo puesto en su futuro mientras la NFL aparece como trasfondo para vestirlo con cuatro camisetas de fútbol americano.

La tensión actual en la NBA tiene dos carriles que se unen en las próximas semanas, saber cuál es la nueva franquicia de LeBron James y descubrir el sueldo que tendrá en ella. La segunda parte de la afirmación es igual de relevante que la primera porque eso puede desentrañar un puzle para entrar en algunas plantillas sin tanta capacidad para mover masa salarial, y eso significa poder entrar en equipos soñados junto a Curry o Wembanyama entre algunas de las opciones más jugosas.

Con Miami Heat, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y San Antonio Spurs como los grandes agitadores del mercado para conseguir a LeBron, la NFL entra de por medio con un guiño simbólico. El interés de las franquicias en subirse al carro han hecho dejar guiños en redes sociales en el caso de Buffalo Bills, Green Bay Packers, Houston Texans y New York Jets, un empujón para vestir momentáneamente al que hasta ahora ha sido el '23' en los púrpura y oro.

A priori daría miedo imaginar a LeBron James al lado de Micah Persons en los Packers, de primeras es la primera reacción al imaginar un asalta al quarterback rival. Aún así en su etapa de secundaria en Nueva York, de ahí el mensaje tan significativo de los Jets, el joven LeBron actuaba como wide receiver en St. Vincent-St. Mary y llegó a estar en el primer equipo All-State de Ohio, pero su rumbo era otro. El físico privilegiado le permite seguir al nivel de la máxima élite en el baloncesto, y vaya donde vaya, va a marcar una temporada histórica en la NBA.