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¿Quieren los fans del Real Madrid que vuelva Mourinho?

¿Quieren los fans del Real Madrid que vuelva Mourinho?
Mourinho, en una rueda de prensa con el Benfica. Cordon Press
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El Real Madrid está en la búsqueda de un entrenador. Álvaro Arbeloa era una de las opciones para la temporada que viene, pero todo apunta que tras los resultados de las últimas semanas sus días están contados en el banquillo. Uno de los nombres que más han salido a escena ha sido el de José Mourinho. El portugués dejó huella en su primera etapa y algunos sueñan con su regreso. ElDesmarque ha salido a la calle para ver si de verdad el madridismo quiere que vuelva y hay algunas respuestas que no dejarán indiferente a nadie. Pincha en el vídeo para verlo.

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