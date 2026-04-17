Pepe Jiménez Sevilla, 17 ABR 2026 - 00:32h.

El futuro de Manuel Pellegrini: "No creo que un ciclo dependa de un resultado"

Manuel Pellegrini intentó acelerar su salida ante la grabación de las cámaras

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Con cara de pocos amigos y, ante las cámaras, con mucha prisa. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, fue cazado en su salida de La Cartuja tras la eliminación ante el Braga y el chileno, ante la grabación, acabó incluso pitando a uno de los coches que había salido del parking previamente -posiblemente trabajador del club- para evitar seguir siendo el centro de atención.