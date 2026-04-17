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El gesto y el enfado de Manuel Pellegrini tras eliminarse ante el Braga

El gesto y el enfado de Manuel Pellegrini al abandonar La Cartuja tras caer eliminado
Manuel Pellegrini, abandonando La Cartuja. ElDesmarque
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Con cara de pocos amigos y, ante las cámaras, con mucha prisa. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, fue cazado en su salida de La Cartuja tras la eliminación ante el Braga y el chileno, ante la grabación, acabó incluso pitando a uno de los coches que había salido del parking previamente -posiblemente trabajador del club- para evitar seguir siendo el centro de atención.

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