Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 22:39h.

El club confía plenamente en el acabado del recinto una vez finalicen las remodelaciones

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El FC Barcelona ha presentado formalmente ante la UEFA la candidatura y el dossier completo para optar a la organización de la final de la UEFA Champions League de 2029. Así lo oficializó este miércoles la entidad azulgrana. La candidatura ha sido impulsada conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de asociación anfitriona y coorganizadora.

Según explicó el club, la documentación remitida incluye los requisitos técnicos, contractuales e institucionales exigidos por la UEFA, así como las garantías necesarias para acreditar la capacidad organizativa del Spotify Camp Nou y de la ciudad de Barcelona para albergar el encuentro. Con la entrega del dossier concluye el proceso formal de candidatura y se abre ahora la fase de evaluación por parte de la UEFA, que deberá analizar las diferentes propuestas antes de designar la sede de la final de 2029.

La confianza del FC Barcelona en el acabado del Camp Nou: "Reúne las condiciones idóneas"

En su comunicado, el FC Barcelona defendió que la candidatura pone en valor la experiencia de Barcelona en la organización de grandes eventos internacionales y sostuvo que el Spotify Camp Nou reúne las condiciones necesarias para convertirse en el escenario de la final. La entidad destacó que el estadio, actualmente en proceso de remodelación, se consolidará entre los recintos deportivos más modernos e innovadores del mundo y recordó que es el de mayor capacidad de Europa. Asimismo, el club subrayó que el Camp Nou ha sido reconocido históricamente por la UEFA como un estadio de máxima categoría y consideró que reúne las condiciones idóneas para albergar uno de los principales acontecimientos del calendario futbolístico internacional.

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De este modo, la designación de la sede de la final de la Liga de Campeones de 2029 está prevista para el último trimestre de este año, según indicó el propio FC Barcelona en su comunicado.