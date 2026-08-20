Carlos Alcaraz supera por fin su lesión en la muñeca y anuncia que estará en el US Open

Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 19:36h.

Carlos Alcaraz dice adiós a su lesión de muñeca y estará en diez días en el US Open

El ataque a Carlos Alcaraz del jefe médico de la federación italiana de tenis: lo compara con Sinner y pone en duda su cabeza

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Carlos Alcaraz ya ve la luz al final del túnel. El tenista murciano ha confirmado este jueves que estará en el US Open, poniendo fin a más de cuatro meses de incertidumbre y parón competitivo por una lesión en la muñeca derecha que ha condicionado por completo su temporada. El español volverá a competir en Nueva York a partir del próximo 30 de agosto, donde además tendrá un desafío mayúsculo: defender el título conquistado en 2025. La noticia supone el esperado desenlace a un problema físico que comenzó en abril en el Conde de Godó y que, lejos de resolverse rápidamente, fue obligando a Alcaraz a retrasar una y otra vez su regreso. Hasta ahora.

Carlos Alcaraz, de baja desde abril

Todo comenzó el 15 de abril, durante el Trofeo Conde de Godó. Alcaraz disputó su partido, pero las molestias en la muñeca derecha le obligaron a retirarse y encendieron las alarmas. En un primer momento, el objetivo era regresar cuanto antes, pero las sensaciones no terminaron de ser buenas y el calendario empezó a caer. Primero se perdió el Masters 1000 de Madrid y posteriormente Roma y Roland Garros, donde debía defender el título. La situación se complicó todavía más durante la gira de hierba: el murciano tampoco pudo jugar Queen's ni Wimbledon.

El verano tampoco permitió acelerar los plazos. Alcaraz siguió trabajando en su recuperación y llegó a manejar Cincinnati como posible escenario para su vuelta, pero finalmente tuvo que renunciar también al Masters 1000 estadounidense. La decisión volvió a generar dudas sobre su presencia en Nueva York y evidenció que el regreso estaba siendo mucho más complejo de lo previsto. En total, la lesión le ha apartado de ocho torneos y le ha mantenido sin disputar un partido oficial desde aquel mes de abril. Durante las últimas semanas, sin embargo, el español ha intensificado los entrenamientos en Murcia y ha ido transmitiendo mejores sensaciones físicas, hasta dar finalmente el paso definitivo.

Ahora llega la confirmación que todos esperaban: Alcaraz jugará el US Open. Será su primer torneo oficial después de una ausencia superior a cuatro meses y lo hará directamente en un Grand Slam, sin haber podido utilizar Cincinnati como prueba previa. El reto será enorme, porque no solo necesita comprobar que la muñeca responde al máximo nivel competitivo, sino que también deberá recuperar ritmo después de tanto tiempo parado. El premio, eso sí, es uno de los mayores posibles: defender en Flushing Meadows la corona que levantó el pasado año. Después de meses marcados por dudas, renuncias y retrasos, Alcaraz ya tiene fecha para regresar: el 30 de agosto.