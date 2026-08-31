Benzema rescinde con el Al-Hilal a horas del cierre del mercado de fichajes en España

María Trigo 31 AGO 2026 - 18:41h.

A sus 38 años, es agente libre para firmar con el equipo que desee

Queman la camiseta de Karim Benzema en el Al Ittihad después de fichar por el Al Hilal: "Un cobarde como tú"

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Justo cuando faltan pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes en España y en casi toda Europa, salta la bomba con Karim Benzema. Se acaba de hacer oficial que el jugador francés ha llegado a un acuerdo con el Al-Hilal para poner fin al contrato que unía a ambos y que los vinculaba hasta junio de 2027. Aunque la noticia se veía venir, llega en un momento curioso, pues son las horas más calientes en la que los clubes suelen intentar aprovechar algunas oportunidades de mercado. ¿Será esto el regreso de Benzema al fútbol europeo?

Son muchos equipos los que tienen aún deberes por hacer y, ahora, ya todos saben que el atacante galo es completamente libre tras el comunicado que ha emitido el Al-Hilal. Benzema llegó a Riad en febrero de este año, procedente del Al Ittihad, en el que jugó tres temporadas (2023-2026) tras su etapa en el Real Madrid (2009-2023). La pasada campaña, Benzema marcó nueve goles en cuatro partidos. Su primer 'hat-trick' en la Liga Saudí lo logró el 5 de febrero paado ante el Al-Okhdood (6-0).

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A pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, el jugador francés y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que ahora el delantero, a sus 38 años, es agente libre para firmar con el equipo que desee.

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El mensaje de Benzema

El ex del Real Madrid y Balón de Oro se despudió así en sus redes sociales del equipo: "Un capítulo que llega a su fin. Agradecido al Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro".