La Fiscalía podría retirar la petición de condena a Raúl Asencio si pide perdón en el juicio

Agencia EFE Madrid, 16 JUN 2026 - 21:49h.

Raúl Asencio sigue con su litigio y la Fiscalía se abre a retirar la petición de condena por difusión del vídeo de índole sexual en el que aparecía una menor

La víctima menor de edad retira la acusación a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual

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La Fiscalía de Canarias está dispuesta a retirar la condena de prisión que solicita contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio por haber mostrado a otra persona un vídeo sexual grabado sin permiso, a condición de que pida perdón en el juicio a las dos mujeres que salen en las imágenes.

La fiscal Mercedes Gil Castillo, que hasta ahora solicitaba para Raúl Asencio dos años y medio de cárcel, se ha pronunciado en estos términos durante una vista preliminar previa al juicio que se ha celebrado este martes en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, adelantó Canarias 7 y confirmaron fuentes personadas en la causa.

En ese contexto, el Ministerio Público pedirá que Asencio se siente en el banquillo junto con sus tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid acusados de haber filmado y difundido ese vídeo sexual con dos mujeres -una de ellas menor- en Gran Canaria en el verano de 2023, porque sigue defendiendo que cometió un delito al mostrarlo a otra persona a sabiendas de que se grabó sin permiso.

Sin embargo, acepta el planteamiento que la defensa ha expuesto en la vista preliminar: la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que a Asencio se le acusa de delitos contra la intimidad, de carácter semipúblico, en los que la legislación española reconoce esa posibilidad.

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En este caso, están procesados también Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los tres futbolistas a los que se les atribuye el hecho de haber grabado el vídeo durante una relación sexual consentida que mantuvieron con dos jóvenes en un club de la playa de Amadores y de haberlo difundido por WhatsApp a varios contactos y 'chats' colectivos a pesar de que las chicas les pidieron que lo borraran.

La solicitud de condena para ellos es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque la Fiscalía considera que filmaron y difundieron esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva a formular el cargo de distribución de pornografía infantil, delito este en el que un hipotético perdón de las víctimas no tendría efecto legal alguno.

La condición de la Fiscalía para retirar la acusación

En cambio, a Asencio solo le imputa dos delitos contra la intimidad. Además, el defensa tiene a su favor que las dos víctimas ya han retirado la acusación contra él, tras haber sido indemnizadas.

En septiembre pasado, el futbolista del Real Madrid remitió a ambas una carta donde reconoce expresamente que cometió "el error" de enseñar a un amigo el vídeo grabado por Ruiz, Rodríguez y García.

En la vista preliminar celebrada este martes, la fiscal del caso se ha dado por enterada de esa carta y de las declaraciones de aceptación de las disculpas que han hecho las dos víctimas.

Sin embargo, ha recalcado que quiere que se cumplan las formalidades legales, que Asencio se siente en el banquillo (ya hace meses que se decretó la apertura de juicio oral) y que sea en la vista oral donde pida perdón a las ofendidas y estas se pronuncien.