Midea deja de ser patrocinador principal del Sevilla FC

Álvaro Borrego 28 JUN 2026 - 16:36h.

Antonio Faya y Manuel Monterrubio, los dos empresarios sevillanos artífices de esta alianza, han anunciado el final de la colaboración

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Midea deja de ser el patrocinador principal de las camisetas del Sevilla FC. Así lo han confirmado en su canal de YouTube Antonio Faya y Manuel Monterrubio, los dos empresarios sevillanos artífices de esta alianza. En el vídeo anuncian que esto no será un hasta siempre, sino que esperan que los dos caminos se vuelvan a encontrar más pronto que tarde. "Empezó un día en la ciudad deportiva y ahí empezó el sueño. Ver esto en la camiseta es increíble. Nostalgia de que esto acabe, pero no debemos estar tristes, debemos estar contentos porque esto haya ocurrido. Esta ha sido nuestra primera toma de contacto con el Sevilla, pero esto no ha hecho más que comenzar. Lo importante está por hacer y lo mejor está por llegar", reconocían los empresarios en una secuencia grabada en el Sánchez-Pizjuán.

Una marca que tuvo una incidencia inmediata en la economía del club, dado que esos ingresos extraordinarios computaron favorablemente en el límite salarial de LALIGA, pudiendo inscribir tras su llegada a nada menos que Rubén Vargas y Akor Adams. De esta manera, el Sevilla FC abre un nuevo periodo en busca de patrocinador principal, asignatura de obligado cumplimiento dadas las limitaciones económicas de la entidad.

Midea, referente mundial en su sector

El logo de Midea, en color azul, ha lucido en las camisetas del club desde 24 de noviembre de 2024, contra el Rayo Vallecano, iniciándose por entonces un acuerdo que se ha extendido hasta la temporada que recién termina. La llegada del nuevo patrocinador puso fin a un periodo de un periodo de un año y medio sin patrocinio en la camiseta sevillista, que no tenía publicidad desde la final de la UEFA Europa League de Budapest, disputada el 31 de mayo de 2023, cuando DEGIRO era el patrocinador principal del equipo nervionense.

Midea llegó al club avalada por ser la marca número 1 mundial en ventas de electrodomésticos para el tratamiento de aire*, con una gama completa de electrodomésticos de consumo y de soluciones de climatización, cuenta con un amplio porfolio de producto e innovadoras tecnologías, lo que le ha permitido posicionarse en rankings tan destacados como el Top 500 de Forbes, que recoge las empresas más grandes del mundo. Con el fin de brindar siempre la máxima satisfacción al cliente, Midea presume de contar con una gran capacidad de producción, una continua inversión en innovación y unos estándares de excelencia únicos.

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Frigicoll era la compañía distribuidora en exclusiva de las soluciones de climatización de Midea en España y Francia y de la gama de electrodomésticos de Midea en España. Esta empresa familiar española cuenta con más de 60 años de historia y es pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes en los sectores de la climatización, el transporte refrigerado, la hostelería, la refrigeración industrial y los electrodomésticos.