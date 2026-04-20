Lucas Gatti 20 ABR 2026 - 20:30h.

El ex del Athletic llevó el brazalete de capitán ante River Plate y tuvo un bonito gesto con Leandro Paredes

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Ander Herrera atraviesa el mejor momento desde su llegada a Boca Juniors. El volante no es titular, pero ingresa en los segundos tiempos y no desentona. Es más, en el último partido por Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera, marcó su único gol, el tercero en la victoria por 3-0 e hizo historia en el conjunto argentino. El martes pasado, el futbolista anotó en el minuto 94, convirtiéndose en el segundo jugador español en marcar oficialmente en la historia boquense, detrás de Pedro Arico Suarez, habiendo convertido dos tantos entre 1931 y 1942. En ese encuentro, terminó siendo el capitán tras la salida de su amigo, Leandro Paredes.

Ander Herrera, el líder silencioso

Tras la victoria contundente frente al equipo ecuatoriano, Herrera declaró ante la prensa: “En un placer portar el brazalete. Algún día le podré contar a mis nietos que fui capitán de Boca e hice un gol”, sostuvo con una alegría inmensa. En el último Superclásico, que se disputó en el Monumental, el vasco ingresó a los 72´por Paredes, quién le volvió a dar la cinta de capitán. El volante capitaneó al equipo boquense hasta la finalización del partido, en una muestra clara del compromiso. Luego del triunfo por 1-0 sobre River, los boquenses festejaron en el campo del juego del Monumental. En ese marco, Herrera tuvo un gesto con el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022: se sacó la cinta de capitán y, frente a Paredes, se la puso en el brazo derecho para posteriormente sigan festejando la victoria.

Herrera y Paredes mantienen una estrecha amistad, además de una gran relación profesional, forjada como compañeros en el PSG. El campeón del Mundo en Qatar mucho tuvo que ver para la llegada del vasco, ya que la inculcó su amor por Boca, en los momentos en los que ambos compartían plantel en el club parisino. En las últimas horas, Paredes se refirió como Herrera vive el fútbol argentino: “Disfruta un montón. Es un apasionado del fútbol y de Boca. Es un enfermo por estos colores (azul y oro), de esta camiseta. No sé cómo un español está tan loco por Boca, disfruta del día a día. Tengo mucho cariño y respeto. Hacer lo que hizo él no es para cualquiera”, sostuvo el campeón del mundo en Qatar 2022.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el español es un líder silencioso puertas adentro. En el vestuario, se ganó el respeto de sus compañeros y es voz autorizada para hablar del presente que vive el equipo. Es uno de los referentes del plantel cuando se necesita hablar con el cuerpo técnico por algún motivo. Es una persona muy querida por su forma de ser y suele darles consejos a los chicos que recién empiezan a tener sus primeros minutos en Primera. El mediocampista vasco llegó a Boca en enero de 2025 en condición de libre. Firmó contrato por un año, el cual se le venció en diciembre pasado. Renovó con el conjunto argentino hasta diciembre de 2026, aceptando una rebaja salarial en su contrato y un vínculo por productividad. Herrera busca tener una revancha en la Copa Libertadores, ya que el año pasado Boca quedó eliminado rápidamente en el torneo internacional.

“Ya hace un año y medio que estoy en Boca, y es una experiencia muy bonita, en un club histórico y mundial. La pasión es algo único”, dijo el hombre de 35 años en dialogo con el canal El Boro. El vasco está totalmente adaptado al fútbol argentino, y especialmente a la Argentina. Le quedan poco más de ocho meses para seguir disfrutando de Boca Jrs, y cumplir el objetivo que se planteó antes de volver a Bilbao, que es ganar la Libertadores, a la que él llama “la Champions de Sudamérica”.