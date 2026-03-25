Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 23:23h.

El exjugador blanquillo recuerda una experiencia personal

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ZaragozaAnder Herrera continúa viviendo su experiencia soñada en el fútbol argentino. Tras salir del Athletic Club, se especuló con su posible regreso al Real Zaragoza, club donde dio sus primeros pasos profesionales, pero finalmente no se dio. El centrocampista fue criticado entre un amplio sector de la hinchada blanquilla e incluso vivió situaciones incómodas. Un amargo episodio que le impide recordar su pasado zaragocista y presumir de ello.

El mediocentro de Bilbao abandonó Zaragoza en 2011. Desde entonces, Ander Herrera no ha vuelto a defender el escudo del león pese a quemar todas las etapas formativas en el club. Despuntó en el primer equipo zaragocista y acabó volando, aunque en esos primeros años, siendo un crío, vivió una experiencia que aún recuerda.

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Ander Herrera pone de ejemplo al Real Zaragoza ante el futuro de Boca Juniors

Los canteranos de Boca Juniors disputarán el mítico torneo de Brunete. Basándose en su experiencia como campeón, Herrera alienta al futuro del fútbol argentino: "Hola chicos. Bueno, aquí Ander Herrera. Ya me dijeron que vais para Brunete, para mi país. Jugué ese torneo yo hace 25 años, los recuerdos son magníficos. Me tocó ganarlo, así que espero que también hagáis muy buen papel, que disfrutéis mucho".

El centrocampista confiesa que no olvidará nunca aquel torneo: "Son recuerdos que os van a quedar para toda la vida. Yo todavía lo recuerdo con muchísimo cariño. Todavía muchos de mis amigos jugaban en ese Real Zaragoza que pudimos ser campeones. Así que nada, lo dicho, disfrutad muchísimo, son recuerdos para toda la vida. Dejad alto el escudo de Boca, como no puede ser de otra manera. Disfrutad, pelead, y nada, toda la suerte del mundo y que os vaya genial. ¡Abrazo chicos!".