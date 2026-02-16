El detalle atlético de Paddy y Marcos Llorente en la fiesta de cumpleaños de su hija Amor

Miguel Casado 16 FEB 2026 - 16:42h.

Los peluches 'invitados' al cumpleaños, hinchas rojiblancos

Amor, la hija de Marcos Llorente y Paddy Noarbe, cumplió hace unos días su primer año. Y la pareja festejó el aniversario con una fiesta de lo más especial. La WAG ha compartido en sus redes sociales los detalles de la misma, en la que se incluía un guiño al equipo del padre, el Atlético de Madrid.

Tal y como mostraban las publicaciones en el perfil de Instagram de Paddy, aprovecharon recursos que tenían por casa para decorar una de las salas de la casa. "Ya sabéis que desde hace unos años no me gusta hacer decoraciones de usar y tirar. Me gusta lo que se siente de forma especial y eso se crea, se reutiliza y permanece", explicaba ella en un post.

Durante "ratitos" que iba sacando, la pareja del futbolista colchonero fue creando elementos decorativos para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña. Eso sí, lo hizo "con luz roja", siguiendo con el estilo de vida y optimización de la saluda de Llorente y "mientras mi angelito dormía".

Empleó papel para crear un "bosque de nubes" en la pared, además de ropa que ha llevado Amor en estos primeros meses de vida a modo de guirnalda. "La de recuerdos y emociones que te remueven esta ropita", decía.

"Aunque ella no se vaya a acordar, su inconsciente lo guarda. Y algún día le enseñaré estos vídeos. Nosotros solo vamos a vivir su primer cumpleaños una vez en la vida, así que queríamos que fuera mágico", añade Noarbe.

Y entre toda esa decoración, no podía faltar el sello rojiblanco. Los "invitados" al cumple, los peluches de Amor, llevaban los colores del equipo y algunos, además, el escudo impreso.

Marcos celebró el cumpleaños con un reivindicativo discurso

Unos días antes, Marcos compartió unas palabras para reivindicar la forma de criar a Amor que tan buenos resultados les están dando a él y a Paddy.

"365 días que me hacen reflexionar. Un cuerpo intacto. Un año siguiendo al sol. Un año respirando aire real. Un año sin enfermar. No por milagro. No por genética. No por azar. La luz del amanecer ha entrado por sus ojos cada mañana. Los alimentos correctos han entrado a la hora correcta y bajo la luz correcta cada día. La luz artificial no ha existido y la noche ha enseñado a sus células a reparar. El frío, el calor, la Tierra, el sol… educaron su biología. La paz educó su sistema nervioso. Y su madre es maravillosa", decía el pupilo de Simeone.

"Nada artificial tuvo que protegerla. Nada externo tuvo que salvarla. Mientras tanto, ahí fuera, repetimos que enfermar es normal, que la inflamación es inevitable, que vivir dopado, apagado y desconectado es parte del trato. Y no lo es. Un cuerpo bien informado no falla. Un cuerpo que vive en un entorno coherente no se defiende: funciona. La enfermedad no es el punto de partida, es la consecuencia de traicionarte a ti mismo. Esto no va de suerte. Y decir que es “normal” ponerse enfermo constantemente tampoco es ignorancia: es rendición", se leía en el post.