Tamara Gorro y Cayetano Rivera, pillados en el aeropuerto tras su viaje a Dubái

Saray Calzada 16 FEB 2026 - 10:43h.

Desde hace varios días se habla de una posible relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han protagonizado numerosos titulares en los últimos días. Saltaba la bomba de que podrían estar comenzando una relación y estaban junto a unos amigos en Dubái según publicaba el Grupo Libertad Digital. Desde entonces se ha hablado mucho de los datos sobre esta incipiente pareja, pero una imagen vale más que mil palabras.

El periodista Javi Hoyos publicaba en sus redes sociales la primera imagen de ellos dos juntos. Era en el aeropuerto de Madrid y tras el viaje que habían hecho. Horas antes la influencer decía a sus seguidores que había estado desconectada, pero que ya tocaba la vuelta a la rutina. La ropa con la que aparecía en esta publicación era la misma con la que estaba en la imagen en donde también estaba Cayetano Rivera.

La primera imagen de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

"Ha sido a su vuelta de su viaje a Dubái. Un salsero les ha pillado en el aeropuerto de Madrid. Cuando vieron que podía haber prensa se separaron", dijo el periodista.

Tamara Gorro decía en esta publicación que si confirma o desmiente algo será a través de su perfil. Es una influencer que siempre tiene muy en cuenta a sus seguidores y está dispuesta a darles la exclusiva a ellos. "Lo primero que quiero deciros es gracias porque habéis comprendido esta desconexión. No era intencionado, iba a desconectar un poquito, pero las fotitos las quería publicar. Sin embargo, a veces, alejarte de la realidad te aporta un poco de paz mental. Eso es lo que he buscado. Como siempre he hecho y seguiré haciendo, si alguien tiene que saber de mí algo, los primeros sois vosotros. Voy a volver a casa, y a empezar la rutina. Os amo. gracias", comentó al respecto.

De confirmarse la relación sería una de las parejas bombas de este inicio de 2026. Tamara Gorro desde que lo dejó con Ezequiel Garay no se le ha conocido pareja y Cayetano podría ser el primero, al menos públicamente. La influencer ha comentado que no le gusta estar en este lado de la fama y parece que este asunto lo va a llevar con discreción.