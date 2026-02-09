Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 13:28h.

El delantero regresó al once titular

Cedric Bakambu se queda en el Betis y el mercado queda cerrado

SevillaCédric Bakambu volvió a sentirse futbolista en el gran triunfo del pasado domingo en el Metropolitano. Manuel Pellegrini apostó por el ariete de inicio tras la debacle copera y este respondió en el campo con entrega en la presión y carreras en ataque que hicieron trabajar a Jan Oblak. A falta de diez minutos, el técnico verdiblanco le sustituyó fundido por Nelson Deossa.

No era un partido más para el congoleño, pues tras un cierre de mercado muy intenso, apostaba por quedarse en el Betis siendo conocedor de que era la llave para otro refuerzo en ataque. Finalizada la ventana invernal, El Ingeniero transmitió en sala de prensa su confianza en Bakambu y cumplió con su palabra ante el Atlético de Madrid.

Con el pitido final se pudo palpar el apoyo del vestuario a su compañero. Activos como Abde abrazaron al delantero una vez confirmado el triunfo en su regreso al once titular. Este lunes, Cédric Bakambu ha roto su silencio y reconoce haber pasado un momento difícil.

Cédric Bakambu reflexiona tras el mercado de enero

A través de sus perfiles oficiales, el atacante del Real Betis ha compartido una reflexión en voz alta. Bakambu deja claro en su mensaje que ha pasado recientemente por un bache, pero que tras partidos como el del pasado domingo, sabe que la vida está repleta de altibajos. Pese a contactos con clubes como el Real Oviedo, el congoleño optó por quedarse en el club verdiblanco, con el que guarda una relación contractual hasta el próximo mes de junio.

Este fue el mensaje que compartió el delantero del Betis: "La vida es una serie de altibajos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos que aprendemos y crecemos. Y mantener la fe, incluso cuando las cosas se complican, es lo que nos permite seguir adelante. En definitiva, es lo que da sentido y nos hace más resilientes".